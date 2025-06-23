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  4. Надо двигаться дальше. На этой неделе Монако подпишет игрока Барселоны
Франция
23 июня 2025, 14:51 |
594
0

Надо двигаться дальше. На этой неделе Монако подпишет игрока Барселоны

Ансу Фати на этой неделе пройдет медобследование в новом клубе

23 июня 2025, 14:51 |
594
0
Надо двигаться дальше. На этой неделе Монако подпишет игрока Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний испанский форвард «Барселоны» Ансу Фати на финишной прямой к переходу в «Монако».

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Фати уже на этой неделе пройдет медобследование во французском клубе.

Сейчас обсуждается соглашение аренды с опцией последующего выкупа.

Ансу Фати считался очень перспективным игроком каталонцев, но игрока начали преследовать постоянные травмы.

В прошлом сезоне форвард сыграл 11 матчей на разных уровнях, но во всех играх выходил на замену, поэтому провел на поле всего 298 минут.

По данным сайта Transfermarkt, Ансу Фати оценивается в 5 миллионов евро.

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Ансу Фати Барселона Монако трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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