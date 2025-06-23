Надо двигаться дальше. На этой неделе Монако подпишет игрока Барселоны
Ансу Фати на этой неделе пройдет медобследование в новом клубе
22-летний испанский форвард «Барселоны» Ансу Фати на финишной прямой к переходу в «Монако».
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, Фати уже на этой неделе пройдет медобследование во французском клубе.
Сейчас обсуждается соглашение аренды с опцией последующего выкупа.
Ансу Фати считался очень перспективным игроком каталонцев, но игрока начали преследовать постоянные травмы.
В прошлом сезоне форвард сыграл 11 матчей на разных уровнях, но во всех играх выходил на замену, поэтому провел на поле всего 298 минут.
По данным сайта Transfermarkt, Ансу Фати оценивается в 5 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фреди Роуч – о Флойде Мейвезере
Бельгийский голкипер не собирается покидать «Реал» и хочет продлить контракт