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  4. Арсенал закрыл трансфер самого дорогого кипера в истории. Романо подтвердил
Англия
25 июня 2025, 12:59 |
1470
0

Арсенал закрыл трансфер самого дорогого кипера в истории. Романо подтвердил

Кепа Аррисабалага сменит клуб, но не город

25 июня 2025, 12:59 |
1470
0
Арсенал закрыл трансфер самого дорогого кипера в истории. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа

Испанский вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага вскоре перейдет в лондонский «Арсенал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 30-летнего футболиста составит 5 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне 2024/25 Кепа Аррисабалага на правах аренды провел 35 матчей за «Борнмут», пропустив 43 гола. В 9 поединках испанцу удалось сохранить ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро, а летом 2018 года «Челси» приобрел его за 80 миллионов евро, сделав испанца самым дорогим вратарем в истории футбола.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется Беньямином Шешко.

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трансферы Арсенал Лондон Кепа Аррисабалага Челси трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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