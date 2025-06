ВИДЕО. «Нейтралка» Азаренко пожаловалась судье на Игу Свентек

В поединке второго раунда турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия, на травяном корте сошлись две чемпионки турниров Большого шлема.

Польская теннисистка Ига Свентек в двух сетах нанесла поражение белорусской «нейтралке» Виктории Азаренко – 6:4, 6:4.

Однако главным эпизодом встречи стал не счет, а поведение Азаренко в одном из ключевых моментов. При счете 15:30, когда Виктории нужно было удержаться в матче, она обратилась к судье на вышке с жалобой на затяжки со стороны соперницы.

«Это всегда одна и та же история. Как только она начинает проигрывать, сразу тянет время. Больше положенного. А вы это даже не контролируете. Каждый раз одно и то же».

Свентек ответила на замечание эффектным эйсом, а спустя пару розыгрышей оформила победу в матче.

ВИДЕО. Азаренко жалуется судье на вышке на Игу Свентек

Victoria Azarenka to the umpire in her match against Iga Swiatek in Bad Homburg



“Every time it’s the same story. As soon as she’s down in the game, she’s taking her time. Like over the time. And you’re not checking. Every time.”



