Свентек выиграла первый матч на траве в 2025, выбив Азаренко в Бад-Хомбурге

Бывшая первая ракетка мира Ига Свентек (Польша, WTA 8) успешно стартовала на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Во втором раунде полька в двух сетах переиграла белорусскую «нейтралку» Викторию Азаренко (WTA 105) за 1 час и 37 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала

Виктория Азаренко [Q] – Ига Свентек (Польша) [4] – 4:6, 4:6

В первой партии Ига оформила камбек со счета 1:4, выиграв пять геймов подряд.

Свентек провела шестое очное противостояние против Азаренко и добыла пятую победу.

Для Иги это был первый матч на траве в 2025 году. На следующей неделе она будет стартовать на Уимблдоне-2025.

В четвертьфинале немецкого Бад-Хомбурга Свентек поборется либо с Екатериной Александровой, либо с Марией Саккари.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine