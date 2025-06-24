Свентек выиграла первый матч на траве в 2025, выбив Азаренко в Бад-Хомбурге
Польская теннисистка одолела белорусскую нейтралку во втором раунде пятисотника в Германии
Бывшая первая ракетка мира Ига Свентек (Польша, WTA 8) успешно стартовала на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
Во втором раунде полька в двух сетах переиграла белорусскую «нейтралку» Викторию Азаренко (WTA 105) за 1 час и 37 минут.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала
Виктория Азаренко [Q] – Ига Свентек (Польша) [4] – 4:6, 4:6
В первой партии Ига оформила камбек со счета 1:4, выиграв пять геймов подряд.
Свентек провела шестое очное противостояние против Азаренко и добыла пятую победу.
Для Иги это был первый матч на траве в 2025 году. На следующей неделе она будет стартовать на Уимблдоне-2025.
В четвертьфинале немецкого Бад-Хомбурга Свентек поборется либо с Екатериной Александровой, либо с Марией Саккари.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Партнеры недовольны влиянием Ламина на формирование команды
Киевский клуб вышел из отпуска