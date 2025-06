23 июня действующий обладатель Лиги чемпионов ПСЖ играет против клуба Сиэтл Саундерс в рамках третьего тура клубного чемпионата мира.

Матч проходит на арене «Lumen Field» в городе Сиэтл. Матч стартовал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Парижане в первых двух матчах разгромили Атлетико (4:0) и сенсационно проиграли Ботафого (0:1). Сиэтл проиграл обе встречи – 1:2 от Ботафого и 1:3 от Атлетико.

На 35-й минуте парижане повели в счете. Автором точного удара стал вингер Хвича Кварацхелия.

ВИДЕО. Хвича забил американцам. ПСЖ вышел вперед в матче с Сиэтлом

