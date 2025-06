Барселона закрывает сделку по 19-летнему вингеру. Подробности от Романо

Шведский вингер «Копенгагена» Руни Барджи привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский гранд близок к закрытию сделки по 19-летнему футболисту. Последние детали по трансферу должны быть закрыты в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне Руни Барджи провел всего 6 матчей, в которых не отличился результативными действиями. Причиной тому стала травма крестообразных связок колена, из-за которой он не появлялся на поле более года.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» открыла дверь перед звездой.

🚨🔵🔴 Barcelona are advancing and closing in on deal to sign Roony Bardghji from Copenhagen!



Agreement at final stages with the last details expected to be sorted in the upcoming days.



The Swedish winger can join Barça from July. 🇸🇪 pic.twitter.com/1y7A0ytIh0