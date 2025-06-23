Барселона открыла дверь перед звездой. Установили цену на игрока
Рональд Араухо может покинуть каталонский гранд
Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может сменить клуб летом, сообщает Fichajes.
По информации источника, 26-летний футболист не является неприкасаемым в составе «сине-гранатовых». Не него был установлен ценник в размере 60 миллионов евро. При этом внутри клуба продолжается дискуссия о будущем игрока: оставить либо продать.
В прошедшем сезоне Рональд Араухо провел 25 матчей на клубном уровне, в которых отличился 2 голами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола хочет украсть из-под носа у «Барселоны» трансфер мечты.
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