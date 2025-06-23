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  4. Барселона открыла дверь перед звездой. Установили цену на игрока
Испания
23 июня 2025, 11:03 |
684
0

Барселона открыла дверь перед звездой. Установили цену на игрока

Рональд Араухо может покинуть каталонский гранд

23 июня 2025, 11:03 |
684
0
Барселона открыла дверь перед звездой. Установили цену на игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может сменить клуб летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний футболист не является неприкасаемым в составе «сине-гранатовых». Не него был установлен ценник в размере 60 миллионов евро. При этом внутри клуба продолжается дискуссия о будущем игрока: оставить либо продать.

В прошедшем сезоне Рональд Араухо провел 25 матчей на клубном уровне, в которых отличился 2 голами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола хочет украсть из-под носа у «Барселоны» трансфер мечты.

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Барселона Рональд Араухо трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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