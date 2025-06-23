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Испания
23 июня 2025, 12:01 |
581
0

Барселона определилась с футболистом, который не нужен каталонскому клубу

Андреас Кристенсен покинет состав команды из-за большого количества защитников

23 июня 2025, 12:01 |
581
0
Барселона определилась с футболистом, который не нужен каталонскому клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

Защитник испанской «Барселоны» Андреас Кристенсен покинет каталонский клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что и спортивный директор Деку также подтвердил эту информацию. «У нас пять центральных защитников. Это слишком много. Один должен уйти», – сказал менеджер.

Стоит отметить, что главный тренер «блаугранас» Ханс-Дитер Флик не хочет отпускать футболиста, так как считает, что он будет полезен в новом сезоне. Несмотря на желание наставника, совет директоров «Барселоны» уверен: трансфер Кристенсена – правильное решение и возможность заработать дополнительные деньги.

В сезоне 2024/25 Кристенсен провел всего шесть матчей, результативными действиями не отметился. 29-летний защитник пропустил длительное время из-за постоянных травм. Ориентировочная стоимость защитника составляет 12 млн евро.

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Барселона Андреас Кристенсен Деку Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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