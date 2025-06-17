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Испания
17 июня 2025, 10:42 | Обновлено 17 июня 2025, 11:27
1263
0

Дело не в деньгах. Флик запретил Барселоне продавать важного футболиста

Наставник каталонского клуба выступил против трансфера Андреаса Кристенсена

17 июня 2025, 10:42 | Обновлено 17 июня 2025, 11:27
1263
0
Дело не в деньгах. Флик запретил Барселоне продавать важного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик запретил руководству команды продавать защитника Андреаса Кристенсена.

Накануне состоялась встреча наставника каталонского клуба и совета директоров, которая не принесла никаких результатов. Руководство «блаугранас» считает, что 29-летнего футболиста нужно продать в ближайшее время.

Причина – постоянные травмы центрального защитника, истекающий контракт и финансовые трудности клуба. Уход Кристенсена помог бы «Барселоне» облегчить зарплатную ведомость.

Флик уверен, что Андреас сможет принести много пользы в новом сезоне и станет важным игроком состава. Он считает 29-летнего футболиста технически грамотным и тактически универсальным игроком, который может хорошо вписаться в стиль игры, ориентированный на владение мячом.

На данный момент стороны так и не достигли консенсуса, однако совет директоров «Барселоны» надеется, что сможет убедить Флика в необходимости этого трансфера.

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Барселона Ханс-Дитер Флик Андреас Кристенсен трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Barca Universal
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