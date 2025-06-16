Барселона готова продать футболиста, который забил 19 голов в сезоне

Форвард испанской «Барселоны» Ферран Торрес пока не определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру.

25-летний футболист провел довольно успешный сезон, забил 19 голов в 45 матчах и рассчитывал на постоянное место в стартовом составе в сезоне 2025/26.

Однако, главный тренер «блаугранас» Ханс-Дитер Флик сообщил нападающему, что тот так и останется игроком ротации и будет появляться на поле со скамейки запасных.

По этой причине Торрес пока не знает, стоит ли ему оставаться в «Барселоне». Руководство каталонского коллектива четко обозначило свою позицию – в клубе рассчитывают на футболиста, но готовы его продать в любой клуб, если он сам этого захочет.

«Барселона» не намерена препятствовать уходу испанца и согласна отпустить его из клуба. Теперь все зависит от решения Торреса. Ориентировочная стоимость Феррана составляет 40 млн евро, а его контракт действует до июня 2027 года.