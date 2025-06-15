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  4. Они должны уйти. Барселона выставила на трансфер четырех футболистов
Испания
15 июня 2025, 11:55 |
1058
0

Они должны уйти. Барселона выставила на трансфер четырех футболистов

Пенья, Фати, Торре и Виктор узнали неприятную новость от спортивного директора Деку

15 июня 2025, 11:55 |
1058
0
Они должны уйти. Барселона выставила на трансфер четырех футболистов
ФК Барселона. Ансу Фати

Испанская «Барселона» определилась с футболистами, которые не нужны каталонскому клубу и не входят в планы тренерского штаба во главе с Ханс-Дитер Фликом.

Издание Sport.es сообщает, что голкипер Иньяки Пенья, полузащитник Пабло Торре, нападающие Ансу Фати и Пау Виктор должны уйти во время летнего трансферного окна.

Спортивный директор «блаугранас» Деку уже сообщил игрокам, что они не смогут расчитывать на игровое время в следующем сезоне и должны покинуть «Барселону».

Пенья готов сменить клуб, но планирует остаться в чемпионате Испании, в услугах Фати заинтересован французский «Монако». Пау может перебраться в «Жирону», а на Торре пока нет никаких претендентов.

«Барселона» не попала на Клубный чемпионат мира, который начался 15 июня, поэтому уедет в турне по Азии, где сыграет товарищеские матчи в Японии и Южной Кореи.

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Барселона Иньяки Пенья Пабло Торре Пау Виктор Ансу Фати Деку Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Sport.es
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