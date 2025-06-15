Они должны уйти. Барселона выставила на трансфер четырех футболистов

Испанская «Барселона» определилась с футболистами, которые не нужны каталонскому клубу и не входят в планы тренерского штаба во главе с Ханс-Дитер Фликом.

Издание Sport.es сообщает, что голкипер Иньяки Пенья, полузащитник Пабло Торре, нападающие Ансу Фати и Пау Виктор должны уйти во время летнего трансферного окна.

Спортивный директор «блаугранас» Деку уже сообщил игрокам, что они не смогут расчитывать на игровое время в следующем сезоне и должны покинуть «Барселону».

Пенья готов сменить клуб, но планирует остаться в чемпионате Испании, в услугах Фати заинтересован французский «Монако». Пау может перебраться в «Жирону», а на Торре пока нет никаких претендентов.

«Барселона» не попала на Клубный чемпионат мира, который начался 15 июня, поэтому уедет в турне по Азии, где сыграет товарищеские матчи в Японии и Южной Кореи.