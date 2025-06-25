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  4. Хаби АЛОНСО – вратарю Рала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Испания
25 июня 2025, 04:44 |
603
0

Хаби АЛОНСО – вратарю Рала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»

Испанец обратился к Тибо Куртуа

25 июня 2025, 04:44 |
603
0
Хаби АЛОНСО – вратарю Рала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Вечером 22 июня прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука встретились на арене «Банк оф Америка Стедиум» в городе Шарлотт. Победу со счетом 3:1 одержал мадридский клуб.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Одним из героев матча стал Тибо Куртуа, который совершил 10 сейвов, но не получил награду «Игрок матча». Приз достался Джуду Беллингему. Бельгийского вратаря после матча поддержал тренер Хаби Алонсо.

«Я понимаю тебя, это очень несправедливо, но вратарю всегда труднее получать такие награды», – сказал Алонсо.

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Пачука Реал Мадрид Тибо Куртуа клубный чемпионат мира по футболу Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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