Эсперанс продолжил беспроигрышную серию команд КАФ против клубов КОНКАКАФ

В матче второго тура клубного чемпионата мира тунисский Эсперанс победил американский Лос-Анджелес со счетом 1:0.

Шестой матч подряд на клубных чемпионатах мира команды из КАФ не проиграют своим соперникам из КОНКАКАФ в игровое время (3 победы и 3 ничьих):

2018: Эсперанс (Тунис) – Гвадалахара (Мексика) 1:1 (6:5 – по пен.)

2022: Аль-Ахли (Египет) – Монтеррей (Мексика) 1:0

2023: Аль-Ахли (Египет) – Сиэтл Саундерз (США) 1:0

2024: Аль-Ахли (Египет) – Пачука (Мексика) 0:0 (5:6 – по пен.)

2025: Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США) 0:0

2025: Эсперанс (Тунис) – Лос-Анджелес (США) 1:0

В последнем туре группового этапа Эсперанс сразится с Челси за второе место.