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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 12:04 | Обновлено 21 июня 2025, 12:05
37
0

Эсперанс продолжил беспроигрышную серию команд КАФ против клубов КОНКАКАФ

Лос-Анджелес стал очередной командой, не победившей африканскую

21 июня 2025, 12:04 | Обновлено 21 июня 2025, 12:05
37
0
Эсперанс продолжил беспроигрышную серию команд КАФ против клубов КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine.

В матче второго тура клубного чемпионата мира тунисский Эсперанс победил американский Лос-Анджелес со счетом 1:0.

Шестой матч подряд на клубных чемпионатах мира команды из КАФ не проиграют своим соперникам из КОНКАКАФ в игровое время (3 победы и 3 ничьих):

  • 2018: Эсперанс (Тунис) – Гвадалахара (Мексика) 1:1 (6:5 – по пен.)
  • 2022: Аль-Ахли (Египет) – Монтеррей (Мексика) 1:0
  • 2023: Аль-Ахли (Египет) – Сиэтл Саундерз (США) 1:0
  • 2024: Аль-Ахли (Египет) – Пачука (Мексика) 0:0 (5:6 – по пен.)
  • 2025: Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США) 0:0
  • 2025: Эсперанс (Тунис) – Лос-Анджелес (США) 1:0

В последнем туре группового этапа Эсперанс сразится с Челси за второе место.

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Эсперанс Лос-Анджелес (MLS) клубный чемпионат мира по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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