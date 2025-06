Эсперанс продолжил беспроигрышную серию команд КАФ против клубов КОНКАКАФ

В матче второго тура клубного чемпионата мира тунисский Эсперанс победил американский Лос-Анджелес со счетом 1:0.

Шестой матч подряд на клубных чемпионатах мира команды из КАФ не проиграют своим соперникам из КОНКАКАФ в игровое время (3 победы и 3 ничьих):

В последнем туре группового этапа Эсперанс сразится с Челси за второе место.

A sensational show from @ESTunis1919 who keep their #FIFACWC dreams alive. 🤩