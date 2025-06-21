Клубный чемпионат мира21 июня 2025, 12:04 | Обновлено 21 июня 2025, 12:05
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Эсперанс продолжил беспроигрышную серию команд КАФ против клубов КОНКАКАФ
Лос-Анджелес стал очередной командой, не победившей африканскую
21 июня 2025, 12:04 | Обновлено 21 июня 2025, 12:05
37
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В матче второго тура клубного чемпионата мира тунисский Эсперанс победил американский Лос-Анджелес со счетом 1:0.
Шестой матч подряд на клубных чемпионатах мира команды из КАФ не проиграют своим соперникам из КОНКАКАФ в игровое время (3 победы и 3 ничьих):
- 2018: Эсперанс (Тунис) – Гвадалахара (Мексика) 1:1 (6:5 – по пен.)
- 2022: Аль-Ахли (Египет) – Монтеррей (Мексика) 1:0
- 2023: Аль-Ахли (Египет) – Сиэтл Саундерз (США) 1:0
- 2024: Аль-Ахли (Египет) – Пачука (Мексика) 0:0 (5:6 – по пен.)
- 2025: Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США) 0:0
- 2025: Эсперанс (Тунис) – Лос-Анджелес (США) 1:0
В последнем туре группового этапа Эсперанс сразится с Челси за второе место.
A sensational show from @ESTunis1919 who keep their #FIFACWC dreams alive. 🤩— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 21, 2025
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