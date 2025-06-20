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  4. ПСЖ – Ботафого. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 04:43 | Обновлено 20 июня 2025, 04:44
309
0

ПСЖ – Ботафого. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились во втором туре клубного чемпионата мира

20 июня 2025, 04:43 | Обновлено 20 июня 2025, 04:44
309
0
ПСЖ – Ботафого. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира встретились французский ПСЖ и бразильский Ботафого.

С первых минут чемпионы Франции бросились забивать, но игроки «Ботафого» смогли удержать свои ворота неприкосновенными.

А на 38-й минуте бразильцы еще и вышли вперед. Саварино отдал передачу на Игоря Жезуса, а тот из пределов штрафной площадки нанес удар по воротам Доннаруммы. Залететь мячу в сетку помог рикошет.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия) – 0:1 (Первый тайм)

Голы: Игор Жезус, 38

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Пачо, Бералдо, Эрнандес, Маюлу, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Рамос, Кварацхелия

Ботафого: Виктор, Витинью, Жаир, Барбоса, Алекс Теллес, Грегоре, Марлон Фрейтас, Артур, Саварино, Аллан, Игорь Жезус

Гол на 38-й минуте

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ПСЖ Ботафого клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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