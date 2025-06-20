ПСЖ – Ботафого. Видео голов и обзор матча (обновляется)

20 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира встретились французский ПСЖ и бразильский Ботафого.

С первых минут чемпионы Франции бросились забивать, но игроки «Ботафого» смогли удержать свои ворота неприкосновенными.

А на 38-й минуте бразильцы еще и вышли вперед. Саварино отдал передачу на Игоря Жезуса, а тот из пределов штрафной площадки нанес удар по воротам Доннаруммы. Залететь мячу в сетку помог рикошет.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия) – 0:1 (Первый тайм)

Голы: Игор Жезус, 38

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Пачо, Бералдо, Эрнандес, Маюлу, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Рамос, Кварацхелия

Ботафого: Виктор, Витинью, Жаир, Барбоса, Алекс Теллес, Грегоре, Марлон Фрейтас, Артур, Саварино, Аллан, Игорь Жезус

Гол на 38-й минуте