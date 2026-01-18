Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стала известна оценка Миколенко за сенсационную победу в АПЛ
Англия
18 января 2026, 21:40 | Обновлено 18 января 2026, 21:58
«Эвертон» в гостях неожиданно обыграл «Астон Виллу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Стала известна оценка украинского фулбека «Эвертона» Виталия Миколенко за матч Английской Премьер-лиги против «Астон Виллы».

«Ириски» сенсационно добыли гостевую победу со счетом 1:0.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч. Статистически порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.7 и 6.8 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал голкипер гостей Джордан Пикфорд с пятью сейвами и оценкой 8.6. WhoScored выделил Джеймса Гарнера с оценкой 7.9.

По теме:
Астон Вилла – Эвертон – 0:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор
Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0. Сенсация от волков. Видео голов, обзор матча
Полный матч Миколенко. Эвертон сенсационно обыграл Астон Виллу
Эвертон Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Астон Вилла - Эвертон Тьерно Барри оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
