Стала известна оценка Миколенко за сенсационную победу в АПЛ

Стала известна оценка украинского фулбека «Эвертона» Виталия Миколенко за матч Английской Премьер-лиги против «Астон Виллы».

«Ириски» сенсационно добыли гостевую победу со счетом 1:0.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч. Статистически порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.7 и 6.8 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал голкипер гостей Джордан Пикфорд с пятью сейвами и оценкой 8.6. WhoScored выделил Джеймса Гарнера с оценкой 7.9.