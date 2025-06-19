ВИДЕО. «One Dance с Temu»: футболиста затроллили за его пение
Тиджани Рейндерс рассмешил своим вокалом
Тиджани Рейндерс исполнил песню Дрейка на посвящении в «Манчестер Сити».
Новобранец «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерс спел «One Dance» Дрейка на официальном мероприятии посвящения.
Видео быстро стало популярным, а болельщики сравнили его с легендами клуба.
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Фанаты оценили пение футболиста. Вот что они писали:
«Лучшие моменты Рейндерса в будущем сезоне»; «One Dance с Temu 😭»; «Я видел достаточно, он лучший полузащитник всех времён».
🇳🇱🎶 Tijjani Reijnders sings 'One Dance' for his Manchester City initiation. 😂 pic.twitter.com/5kfOkkXNxk— EuroFoot (@eurofootcom) June 18, 2025
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