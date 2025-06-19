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19 июня 2025, 04:48 |
28
0

ВИДЕО. «One Dance с Temu»: футболиста затроллили за его пение

Тиджани Рейндерс рассмешил своим вокалом

19 июня 2025, 04:48 |
28
0
ВИДЕО. «One Dance с Temu»: футболиста затроллили за его пение
Instagram. Тиджани Рейндерс

Тиджани Рейндерс исполнил песню Дрейка на посвящении в «Манчестер Сити».

Новобранец «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерс спел «One Dance» Дрейка на официальном мероприятии посвящения.

Видео быстро стало популярным, а болельщики сравнили его с легендами клуба.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты оценили пение футболиста. Вот что они писали:

«Лучшие моменты Рейндерса в будущем сезоне»; «One Dance с Temu 😭»; «Я видел достаточно, он лучший полузащитник всех времён».

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видео lifestyle Манчестер Сити Тиджани Рейндерс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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