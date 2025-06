ВИДЕО. «One Dance с Temu»: футболиста затроллили за его пение

Тиджани Рейндерс исполнил песню Дрейка на посвящении в «Манчестер Сити».

Новобранец «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерс спел «One Dance» Дрейка на официальном мероприятии посвящения.

Видео быстро стало популярным, а болельщики сравнили его с легендами клуба.

Фанаты оценили пение футболиста. Вот что они писали:

«Лучшие моменты Рейндерса в будущем сезоне»; «One Dance с Temu 😭»; «Я видел достаточно, он лучший полузащитник всех времён».

🇳🇱🎶 Tijjani Reijnders sings 'One Dance' for his Manchester City initiation. 😂 pic.twitter.com/5kfOkkXNxk