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Англия
18 июня 2025, 19:43 | Обновлено 18 июня 2025, 19:45
94
0

Продолжится ли беспроигрышная серия Нуну Эшпириту Санту в АПЛ?

Тренер Ноттингема не проигрывает матчи первого тура

18 июня 2025, 19:43 | Обновлено 18 июня 2025, 19:45
94
0
Продолжится ли беспроигрышная серия Нуну Эшпириту Санту в АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре АПЛ сезона 2025/26 «Ноттингем Форест» сыграет дома против «Брентфорда».

Главный тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту еще никогда не проигрывал в матчах первого тура (5 матчей - 2 победы, 3 ничьи).

Как тренер «Вулверхэмптона»:

  • 2018: «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» 1:1
  • 2019: «Лестер Сити» – «Вулверхэмптон» 0:0
  • 2020: «Шеффилд Юнайтед» – «Вулверхэмптон» 0:2

Как тренер «Тоттенхэма»:

  • 2021: «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Сити» 1:0

Как тренер «Ноттингема»:

  • 2024: «Ноттингем Форест» – «Борнмут» 1:1

Только Юрген Клопп (8) и Кенни Далглиш (6) имеют больше матчей первого тура без поражений.

  • 8 – Юрген Клопп
  • 6 – Кенни Далглиш
  • 5 – Нуну Эшпириту Санту

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ноттингем Форест Брентфорд
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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