Продолжится ли беспроигрышная серия Нуну Эшпириту Санту в АПЛ?

В первом туре АПЛ сезона 2025/26 «Ноттингем Форест» сыграет дома против «Брентфорда».

Главный тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту еще никогда не проигрывал в матчах первого тура (5 матчей - 2 победы, 3 ничьи).

Как тренер «Вулверхэмптона»:

2018: «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» 1:1

2019: «Лестер Сити» – «Вулверхэмптон» 0:0

2020: «Шеффилд Юнайтед» – «Вулверхэмптон» 0:2

Как тренер «Тоттенхэма»:

2021: «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Сити» 1:0

Как тренер «Ноттингема»:

2024: «Ноттингем Форест» – «Борнмут» 1:1

Только Юрген Клопп (8) и Кенни Далглиш (6) имеют больше матчей первого тура без поражений.

8 – Юрген Клопп

6 – Кенни Далглиш

5 – Нуну Эшпириту Санту