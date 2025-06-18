Продолжится ли беспроигрышная серия Нуну Эшпириту Санту в АПЛ?
Тренер Ноттингема не проигрывает матчи первого тура
В первом туре АПЛ сезона 2025/26 «Ноттингем Форест» сыграет дома против «Брентфорда».
Главный тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту еще никогда не проигрывал в матчах первого тура (5 матчей - 2 победы, 3 ничьи).
Как тренер «Вулверхэмптона»:
- 2018: «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» 1:1
- 2019: «Лестер Сити» – «Вулверхэмптон» 0:0
- 2020: «Шеффилд Юнайтед» – «Вулверхэмптон» 0:2
Как тренер «Тоттенхэма»:
- 2021: «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Сити» 1:0
Как тренер «Ноттингема»:
- 2024: «Ноттингем Форест» – «Борнмут» 1:1
Только Юрген Клопп (8) и Кенни Далглиш (6) имеют больше матчей первого тура без поражений.
- 8 – Юрген Клопп
- 6 – Кенни Далглиш
- 5 – Нуну Эшпириту Санту
5 – Nottingham Forest boss Nuno Espírito Santo, who will face Brentford on the opening day, is unbeaten in all five of his MD1 games in the Premier League (W2 D3); only Jürgen Klopp (8) and Kenny Dalglish (6) have managed more opening day matches without ever losing. Prepared. pic.twitter.com/GmSAmLW0zU— OptaJoe (@OptaJoe) June 18, 2025
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