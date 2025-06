Продолжится ли беспроигрышная серия Нуну Эшпириту Санту в АПЛ?

В первом туре АПЛ сезона 2025/26 «Ноттингем Форест» сыграет дома против «Брентфорда».

Главный тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту еще никогда не проигрывал в матчах первого тура (5 матчей - 2 победы, 3 ничьи).

Как тренер «Вулверхэмптона»:

Как тренер «Тоттенхэма»:

Как тренер «Ноттингема»:

Только Юрген Клопп (8) и Кенни Далглиш (6) имеют больше матчей первого тура без поражений.

5 – Nottingham Forest boss Nuno Espírito Santo, who will face Brentford on the opening day, is unbeaten in all five of his MD1 games in the Premier League (W2 D3); only Jürgen Klopp (8) and Kenny Dalglish (6) have managed more opening day matches without ever losing. Prepared. pic.twitter.com/GmSAmLW0zU