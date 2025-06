Рекордсмены первых туров. Сможет ли МЮ продолжить удачное выступление?

В первом туре АПЛ сезона 2025/26 «Манчестер Юнайтед» сыграет дома против «Арсенала».

«Красные дьяволы» проиграли лишь 2 из последних 18 домашних матчей против «канониров» (18-10-6-2).

Оба эти поражения произошли уже под руководством Микеля Артеты в «Арсенале» (в 2020 и 2024 годах со счетом 0:1).

«Манчестер Юнайтед» в 9-й раз подряд начнет новый сезон АПЛ домашним матчем. Это является крупнейшим подобным отрезком в истории английских высших дивизионов.

Также «красным дьяволам» принадлежит рекорд АПЛ по проценту выигранных матчей в первых турах - 67%.

2 - Manchester United have lost just two of their last 18 Premier League home games against Arsenal (W10 D6), though both defeats have been with Mikel Arteta in charge of the Gunners (1-0 in both November 2020 and May 2024). Difference. pic.twitter.com/RpZnu7lwSs