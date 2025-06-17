Сможет ли Томас Франк прервать одну печальную традицию АПЛ?
Датский тренер «Тоттенхэма» попал в один интересный рейтинг
Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Томас Франк. Уже под руководством этого датского специалиста лондонцам предстоит выступить в Лиге чемпионов 2025/26, куда ее вывел предыдущий тренер – Анге Постекоглу.
Томас Франк стал лишь шестым тренером в истории АПЛ, дебютирующим за новый клуб в сезоне, где состоятся матчи Лиги чемпионов.
Интересным фактом является то, что никто из предыдущих пяти не продержался в новом клубе больше 18 месяцев. А три из них – даже одного сезона.
- Рэй Гарфорд – «Блэкберн Роверс», лето 1995 – октябрь 1996;
- Луис Фелипе Сколари – «Челси», лето 2008 – февраль 2009;
- Андре Виллаш-Боаш – «Челси», лето 2011 – март 2012;
- Дэвид Моес – «Манчестер Юнайтед», лето 2013 – апрель 2014;
- Фрэнк Лэмпард – «Челси», лето 2019 – январь 2021;
- Томас Франк – «Тоттенхэм», лето 2025.
6⃣ Thomas Frank is the sixth pre-season PL appointment who will debut in the #UCL at a new club.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 17, 2025
0⃣ None of the previous five lasted longer than 18 months. Three of them didn't even last one season.@alitweedale looks at the unique challenge the new Tottenham manager faces 👇
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