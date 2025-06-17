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Англия
17 июня 2025, 16:44 | Обновлено 17 июня 2025, 16:50
211
0

Сможет ли Томас Франк прервать одну печальную традицию АПЛ?

Датский тренер «Тоттенхэма» попал в один интересный рейтинг

17 июня 2025, 16:44 | Обновлено 17 июня 2025, 16:50
211
0
Сможет ли Томас Франк прервать одну печальную традицию АПЛ?
Брентфорд. Томас Франк

Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Томас Франк. Уже под руководством этого датского специалиста лондонцам предстоит выступить в Лиге чемпионов 2025/26, куда ее вывел предыдущий тренер – Анге Постекоглу.

Томас Франк стал лишь шестым тренером в истории АПЛ, дебютирующим за новый клуб в сезоне, где состоятся матчи Лиги чемпионов.

Интересным фактом является то, что никто из предыдущих пяти не продержался в новом клубе больше 18 месяцев. А три из них – даже одного сезона.

  • Рэй Гарфорд – «Блэкберн Роверс», лето 1995 – октябрь 1996;
  • Луис Фелипе Сколари – «Челси», лето 2008 – февраль 2009;
  • Андре Виллаш-Боаш – «Челси», лето 2011 – март 2012;
  • Дэвид Моес – «Манчестер Юнайтед», лето 2013 – апрель 2014;
  • Фрэнк Лэмпард – «Челси», лето 2019 – январь 2021;
  • Томас Франк – «Тоттенхэм», лето 2025.
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Томас Франк Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лига чемпионов статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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