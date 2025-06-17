Сможет ли Томас Франк прервать одну печальную традицию АПЛ?

Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Томас Франк. Уже под руководством этого датского специалиста лондонцам предстоит выступить в Лиге чемпионов 2025/26, куда ее вывел предыдущий тренер – Анге Постекоглу.

Томас Франк стал лишь шестым тренером в истории АПЛ, дебютирующим за новый клуб в сезоне, где состоятся матчи Лиги чемпионов.

Интересным фактом является то, что никто из предыдущих пяти не продержался в новом клубе больше 18 месяцев. А три из них – даже одного сезона.

Рэй Гарфорд – «Блэкберн Роверс», лето 1995 – октябрь 1996;

Луис Фелипе Сколари – «Челси», лето 2008 – февраль 2009;

Андре Виллаш-Боаш – «Челси», лето 2011 – март 2012;

Дэвид Моес – «Манчестер Юнайтед», лето 2013 – апрель 2014;

Фрэнк Лэмпард – «Челси», лето 2019 – январь 2021;

Томас Франк – «Тоттенхэм», лето 2025.