Сможет ли Томас Франк прервать одну печальную традицию АПЛ?

Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Томас Франк. Уже под руководством этого датского специалиста лондонцам предстоит выступить в Лиге чемпионов 2025/26, куда ее вывел предыдущий тренер – Анге Постекоглу.

Томас Франк стал лишь шестым тренером в истории АПЛ, дебютирующим за новый клуб в сезоне, где состоятся матчи Лиги чемпионов.

Интересным фактом является то, что никто из предыдущих пяти не продержался в новом клубе больше 18 месяцев. А три из них – даже одного сезона.

