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  4. Финалистка Ролан Гаррос 2023 прекратила сотрудничество со своим тренером
WTA
17 июня 2025, 01:57 |
111
0

Финалистка Ролан Гаррос 2023 прекратила сотрудничество со своим тренером

Мухова и Флипкенс закончили профессиональные отношения

17 июня 2025, 01:57 |
111
0
Финалистка Ролан Гаррос 2023 прекратила сотрудничество со своим тренером
Puntodebreak

Финалистка Ролан Гаррос 2023, чешская теннисистка Каролина Мухова все еще входит в топ-15 мирового рейтинга WTA в одиночном разряде, но на самом деле ее результаты в последнее время далеки от стабильных.

В текущем сезоне баланс ее побед и поражений составляет 11:7, а лучшими достижениями стали выходы в полуфинал в Линце и Дубае. На турнирах Большого шлема ей удалось одержать лишь одну победу в двух соревнованиях.

В конечном счете, такие результаты привели к серьезным изменениям: Каролина рассталась со своим тренером Кирстен Флипкенс, с которой сотрудничала на протяжении последних двух лет. Об этом бельгийка объявила 16 июня в социальных сетях.

«Всему приходит конец. Это было большое приключение, и для меня было честью работать с Каролиной Муховой. Воспоминания, которые я никогда не забуду и всегда буду дорожить! Желаю тебе всего наилучшего в будущем» – написала Кирстен.

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Каролина Мухова Кирстен Флипкенс
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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