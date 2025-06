Финалистка Ролан Гаррос 2023 прекратила сотрудничество со своим тренером

Финалистка Ролан Гаррос 2023, чешская теннисистка Каролина Мухова все еще входит в топ-15 мирового рейтинга WTA в одиночном разряде, но на самом деле ее результаты в последнее время далеки от стабильных.

В текущем сезоне баланс ее побед и поражений составляет 11:7, а лучшими достижениями стали выходы в полуфинал в Линце и Дубае. На турнирах Большого шлема ей удалось одержать лишь одну победу в двух соревнованиях.

В конечном счете, такие результаты привели к серьезным изменениям: Каролина рассталась со своим тренером Кирстен Флипкенс, с которой сотрудничала на протяжении последних двух лет. Об этом бельгийка объявила 16 июня в социальных сетях.

«Всему приходит конец. Это было большое приключение, и для меня было честью работать с Каролиной Муховой. Воспоминания, которые я никогда не забуду и всегда буду дорожить! Желаю тебе всего наилучшего в будущем» – написала Кирстен.

Everything comes to an end. It was a great adventure and it has been a privilege to work with Karolina Muchova. Memories made which I will never forget and always treasure! Wishing you all the best for the future 🦈 pic.twitter.com/0PgTgXGo1U