Финалистка Ролан Гаррос 2023 прекратила сотрудничество со своим тренером
Мухова и Флипкенс закончили профессиональные отношения
Финалистка Ролан Гаррос 2023, чешская теннисистка Каролина Мухова все еще входит в топ-15 мирового рейтинга WTA в одиночном разряде, но на самом деле ее результаты в последнее время далеки от стабильных.
В текущем сезоне баланс ее побед и поражений составляет 11:7, а лучшими достижениями стали выходы в полуфинал в Линце и Дубае. На турнирах Большого шлема ей удалось одержать лишь одну победу в двух соревнованиях.
В конечном счете, такие результаты привели к серьезным изменениям: Каролина рассталась со своим тренером Кирстен Флипкенс, с которой сотрудничала на протяжении последних двух лет. Об этом бельгийка объявила 16 июня в социальных сетях.
«Всему приходит конец. Это было большое приключение, и для меня было честью работать с Каролиной Муховой. Воспоминания, которые я никогда не забуду и всегда буду дорожить! Желаю тебе всего наилучшего в будущем» – написала Кирстен.
Everything comes to an end. It was a great adventure and it has been a privilege to work with Karolina Muchova. Memories made which I will never forget and always treasure! Wishing you all the best for the future 🦈 pic.twitter.com/0PgTgXGo1U— Kirsten Flipkens (@FlipperKF) June 16, 2025
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