В воскресенье, 15 июня, проходит матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».

Встречу принимает «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За 4 минуты мюнхенский клуб отличился 3 голами: Саша Боэ, Майкл Олисе и Кингсли Коман, на счету которого уже дубль, установили разгромный счет. 4:0 на табло «ТКЛ Стэдиум».

❗️ ВИДЕО. 3 гола за 4 минуты. Бавария громит Окленд Сити в первом тайме