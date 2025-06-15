Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Федецкий назвал точный счет матча Финляндия – Украина на Евро-2025
Сборная УКРАИНЫ
15 июня 2025, 09:12 |
762
0

Федецкий назвал точный счет матча Финляндия – Украина на Евро-2025

Артем верит в успех подопечных Унаи Мельгосы

15 июня 2025, 09:12 |
762
0
Федецкий назвал точный счет матча Финляндия – Украина на Евро-2025
УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий дал прогноз на матч второго тура юношеского Евро-2025, в котором Украина (U-21) сыграет против Финляндии.

Ваш прогноз на матч Финляндия – Украина?

– Ай, так не хочется об этом говорить. С меня такой прогнозист, знаете. Я просто хочу понаблюдать и поболеть за украинскую сборную. Я думаю, ребята прекрасно понимают, в какое время они играют, зачем они играют и для кого они играют. Убежден, что многие наши защитники будут смотреть этот матч. Поэтому хочется, чтобы ребята не убавили в желании, не убавили в характере и концентрации, а только добавляли.

Главное, чтобы наши игроки после этого матча могли честно и откровенно смотреть друг другу в глаза. Конечно хочется победы, но в футболе разное может случиться. Игра с Данией это подтверждает. Если бы я был тренером, то какой-то уход от моих тактических установок или технические ошибки мог бы простить, но никогда бы не пострадал, если бы мои игроки демонстрировали на поле отсутствие характера и самоотдачи. Уверен, что у наших ребят все должно выйти в матче с финнами. Мой прогноз 3:1 в пользу Украины.

Матч Финляндия – Украина состоится в воскресенье, 15 июня. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени. В первом туре Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия – сыграла вничью с Нидерландами (2:2)

По теме:
Олег КУЗНЕЦОВ: «Неудача в матче с Финляндией отправит Украину домой»
Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025
Франция U-21 – Грузия U-21 – 3:2. Драма с забитым на 90+12-й. Видео голов
Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Финляндии по футболу U-21 Финляндия - Украина Артем Федецкий
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Бокс | 14 июня 2025, 09:21 4
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»

Британец – об Энтони Джошуа

ПСЖ – Атлетико. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Футбол | 15 июня 2025, 08:00 0
ПСЖ – Атлетико. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
ПСЖ – Атлетико. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок первого тура группы В КЧМ состоится 15 июня и начнется в 22:00 по Киеву

Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Футбол | 15.06.2025, 08:56
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Незабитый пенальти. Старт КЧМ: Интер Майами с Месси поделил очки с Аль-Ахли
Футбол | 15.06.2025, 05:09
Незабитый пенальти. Старт КЧМ: Интер Майами с Месси поделил очки с Аль-Ахли
Незабитый пенальти. Старт КЧМ: Интер Майами с Месси поделил очки с Аль-Ахли
Может перейти в европейский гранд. На Довбика появилось 2 новых претендента
Футбол | 14.06.2025, 14:40
Может перейти в европейский гранд. На Довбика появилось 2 новых претендента
Может перейти в европейский гранд. На Довбика появилось 2 новых претендента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
13.06.2025, 08:25 7
Футбол
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
14.06.2025, 00:59 16
Футбол
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
14.06.2025, 18:25 31
Волейбол
В андеркарде Усика и Дюбуа состоится еще один титульный бой в супертяжах
В андеркарде Усика и Дюбуа состоится еще один титульный бой в супертяжах
13.06.2025, 22:43
Бокс
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
14.06.2025, 02:06 28
Волейбол
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
14.06.2025, 04:07
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
14.06.2025, 11:00 5
Волейбол
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
13.06.2025, 20:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем