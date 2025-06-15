Федецкий назвал точный счет матча Финляндия – Украина на Евро-2025

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий дал прогноз на матч второго тура юношеского Евро-2025, в котором Украина (U-21) сыграет против Финляндии.

Ваш прогноз на матч Финляндия – Украина?

– Ай, так не хочется об этом говорить. С меня такой прогнозист, знаете. Я просто хочу понаблюдать и поболеть за украинскую сборную. Я думаю, ребята прекрасно понимают, в какое время они играют, зачем они играют и для кого они играют. Убежден, что многие наши защитники будут смотреть этот матч. Поэтому хочется, чтобы ребята не убавили в желании, не убавили в характере и концентрации, а только добавляли.

Главное, чтобы наши игроки после этого матча могли честно и откровенно смотреть друг другу в глаза. Конечно хочется победы, но в футболе разное может случиться. Игра с Данией это подтверждает. Если бы я был тренером, то какой-то уход от моих тактических установок или технические ошибки мог бы простить, но никогда бы не пострадал, если бы мои игроки демонстрировали на поле отсутствие характера и самоотдачи. Уверен, что у наших ребят все должно выйти в матче с финнами. Мой прогноз 3:1 в пользу Украины.

Матч Финляндия – Украина состоится в воскресенье, 15 июня. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени. В первом туре Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия – сыграла вничью с Нидерландами (2:2)