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  4. Олег КУЗНЕЦОВ: «Неудача в матче с Финляндией отправит Украину домой»
Сборная УКРАИНЫ
15 июня 2025, 09:05 |
582
0

Олег КУЗНЕЦОВ: «Неудача в матче с Финляндией отправит Украину домой»

Авторитетный украинский специалист дал прогноз на матч молодежных сборных Украины и Финляндии

15 июня 2025, 09:05 |
582
0
Олег КУЗНЕЦОВ: «Неудача в матче с Финляндией отправит Украину домой»
ФК Динамо. Олег Кузнецов

Сегодня, 15 июня, молодежная сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2025 (U-21), на этот раз против команды Финляндии.

Напомним, что в своем стартовом поединке подопечные Унаи Мельгосы проиграли сборной Дании – 2:3.

Об этой осечке, а также о предстоящей игре сине-желтых эксклюзивно для Sport.ua рассказал бывший тренер юношеских сборных Украины Олег Кузнецов.

– Олег Владимирович, почему мы проиграли Дании?
– По всем раскладам именно датчане были фаворитами противостояния. Но если говорить о самой игре, то сборная Украины не должна была проигрывать, учитывая, как складывался матч. Впрочем, индивидуальные ошибки в обороне свели на нет усилия всей команды. И что интересно, в квалификационном раунде мы ведь были одной из лучших команд по пропущенным мячам, а здесь пропустили сразу три мяча.

К тому же перед стартом турнира сине-желтые на ноль сыграли в контрольном поединке с сильной сборной Испании. Что случилось в защите в игре с Данией, сказать сложно. Возможно, не сыгранность, растерянность. Но точно можно сказать, что это были не свойственные ошибки подопечных Унаи Мельгосы.

– Любой проигрыш обидный. Но эта осечка на старте турнира не помешает украинцам быть максимально готовыми к матчу против Финляндии?
– Да, результат неприятный, но он не критичный. В таком формате нечасто случаются случаи, когда фавориты в первых двух турах берут максимум и третий игровой день превращается по большому счету в формальность. И как показала игра Финляндии против Нидерландов, вся борьба в нашей группе впереди. Просто теперь нам деваться некуда, необходимо обыгрывать финнов. Все по-прежнему в наших руках.

– Кстати, в упомянутом вами матче Финляндии и Нидерландов была зафиксирована ничья (2:2). Это то, что нам надо?
– Сложно сказать, но это не худший для нас вариант. Перед турниром все говорили, что главный фаворит нашего квартета сборная Нидерландов, но, как мы увидели, они спаслись от поражения лишь в компенсированное время. При этом стоит отметить, что их «молодежка» на официальном уровне не проигрывает уже четыре года…

Конечно, самый оптимальный вариант был бы такой: мы обыгрываем Данию, а Нидерланды – Финляндию. И во втором туре наша победа гарантировала бы выход в плей-офф. Но пока имеем то, что имеем. Не хочется доводить до не самых лучших вариантов, но даже ничья с финнами при определенных раскладах может оставлять нам шанс на выход из группы.

– Большую ли ротацию от Унаи Мельгосы вы ожидаете на поединок против Финляндии?
– Судя по тому, что защита плохо справилась со своими обязанностями, возможно, пару замен мы там увидим. Не впечатлили Рубчинский с Брагару, а также не исключаю варианта, что вместо Ваната с первых минут на поле выйдет Вьюнник, который неплохо себя проявил в игре с Данией. Может, в старте появится и Ярмолюк. Хотя глобальных замен не будет. Думаю, в основном составе мы увидим не больше четырех новых исполнителей. Очень важно, что в нашей команде все конкурентоспособные футболисты.

– Показалось, что сборной Украины в игре с Данией не хватило сил. Как этого избежать в поединке с Финляндией?
– Никак не избежишь. Здесь все зависит от подготовки перед турниром, я не знаю, как она проходила. Как можно говорить о какой-то усталости, когда много игроков, тот же Волошин, Брагару не имели постоянной игровой практики в своих клубах, Бражко начал стабильно играть только на финише сезона. Я, к тому же, не заметил какой-то уж сильной усталости. Здесь, скорее всего, все дело в моральном состоянии. Скажу больше: я склоняюсь к такой версии, что команда великолепно прошла отборочный турнир, потом был выигрыш у Испании в спарринге, поэтому где-то у футболистов закралась самоуверенность или успокоенность в том, что сможем обыграть Данию на классе.

– Каким будет ваш прогноз на матч с Финляндией?
– Сборная Украины победит со счетом 3:0.

– То есть, выводы после первого тура будут сделаны?
– Естественно. Поскольку неудача в игре с финнами заранее отправит сборную Украины домой.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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