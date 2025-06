Джеймс Милнер в следующем сезоне может стать рекордсменом АПЛ

Джеймс Милнер продлил контракт с «Брайтоном» ещё на один сезон. Это означает, что 39-летний англичанин может побить рекорд Гарета Барри по количеству сыгранных матчей в АПЛ. Для этого полузащитнику нужно принять участие в 16 матчах.

Джеймс Милнер – единственный действующий игрок АПЛ, который входит в десятку лучших игроков лиги по количеству проведённых матчей.

Статистика игроков, которые провели наибольшее количество матчей в АПЛ:

За свою долгую карьеру в АПЛ Джеймс Милнер выступал за «Лидс Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Брайтон».

В 638 матчах Милнер забил 55 голов и отдал 89 результативных передач. Джеймс Милнер – трёхкратный чемпион АПЛ (2 раза с «Манчестер Сити», 1 раз с «Ливерпулем»).

James Milner has signed a one-year contract extension at Brighton ✍️



Here is a reminder of where he stands in the all-time appearances table 👀 pic.twitter.com/vYmLjUIadL