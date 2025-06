Мастантуоно стал первым аргентинцем Реала за 15 лет

Мадридский Реал совершил очередной трансфер в летнее межсезонье.

Франко Мастантуоно стал игроком королевского клуба, а также самой дорогой продажей команды Ривер Плейт в истории.

Франко Мастантуоно присоединится к новому клубу после окончания Клубного чемпионата мира.

Молодой нападающий стал первым аргентинским футболистом в составе Реала после Анхеля Ди Марии 15 лет назад.

🇦🇷⚪️ Franco Mastantuono becomes the First Argentine signed by Real Madrid since Ángel Di María in 2010



15 years ago. pic.twitter.com/y5hFo30G3E