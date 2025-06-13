Мастантуоно стал первым аргентинцем Реала за 15 лет

Мадридский Реал совершил очередной трансфер в летнее межсезонье.

Франко Мастантуоно стал игроком королевского клуба, а также самой дорогой продажей команды Ривер Плейт в истории.

45 млн. евро – Франко Мастантуоно (в Реал, 2025)

44 млн евро – Энцо Фернандес (в Бенфику, 2022)

36 млн евро – Хавьер Савиола (в Барселону, 2001)

22 млн евро – Хулиан Альварес (в Манчестер Сити, 2022)

21 млн евро – Пабло Аймар (в Валенсию, 2001)

Франко Мастантуоно присоединится к новому клубу после окончания Клубного чемпионата мира.

Молодой нападающий стал первым аргентинским футболистом в составе Реала после Анхеля Ди Марии 15 лет назад.