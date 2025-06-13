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Испания
13 июня 2025, 20:46 | Обновлено 13 июня 2025, 21:02
256
0

Мастантуоно стал первым аргентинцем Реала за 15 лет

«Ривер Плейт» установил свой новый трансферный рекорд по сумме продажи футболиста

13 июня 2025, 20:46 | Обновлено 13 июня 2025, 21:02
256
0
Мастантуоно стал первым аргентинцем Реала за 15 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал совершил очередной трансфер в летнее межсезонье.

Франко Мастантуоно стал игроком королевского клуба, а также самой дорогой продажей команды Ривер Плейт в истории.

  • 45 млн. евро – Франко Мастантуоно (в Реал, 2025)
  • 44 млн евро – Энцо Фернандес (в Бенфику, 2022)
  • 36 млн евро – Хавьер Савиола (в Барселону, 2001)
  • 22 млн евро – Хулиан Альварес (в Манчестер Сити, 2022)
  • 21 млн евро – Пабло Аймар (в Валенсию, 2001)

Франко Мастантуоно присоединится к новому клубу после окончания Клубного чемпионата мира.

Молодой нападающий стал первым аргентинским футболистом в составе Реала после Анхеля Ди Марии 15 лет назад.

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Реал Мадрид Франко Мастантуоно статистика трансферы трансферы Ла Лиги Анхель Ди Мария
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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