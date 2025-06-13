Испания13 июня 2025, 20:46 | Обновлено 13 июня 2025, 21:02
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Мастантуоно стал первым аргентинцем Реала за 15 лет
«Ривер Плейт» установил свой новый трансферный рекорд по сумме продажи футболиста
13 июня 2025, 20:46 | Обновлено 13 июня 2025, 21:02
256
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Мадридский Реал совершил очередной трансфер в летнее межсезонье.
Франко Мастантуоно стал игроком королевского клуба, а также самой дорогой продажей команды Ривер Плейт в истории.
- 45 млн. евро – Франко Мастантуоно (в Реал, 2025)
- 44 млн евро – Энцо Фернандес (в Бенфику, 2022)
- 36 млн евро – Хавьер Савиола (в Барселону, 2001)
- 22 млн евро – Хулиан Альварес (в Манчестер Сити, 2022)
- 21 млн евро – Пабло Аймар (в Валенсию, 2001)
Франко Мастантуоно присоединится к новому клубу после окончания Клубного чемпионата мира.
Молодой нападающий стал первым аргентинским футболистом в составе Реала после Анхеля Ди Марии 15 лет назад.
🇦🇷⚪️ Franco Mastantuono becomes the First Argentine signed by Real Madrid since Ángel Di María in 2010— Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) June 13, 2025
15 years ago. pic.twitter.com/y5hFo30G3E
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