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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал хавбека-рекордсмена за 45 миллионов
Испания
13 июня 2025, 16:23 | Обновлено 13 июня 2025, 16:24
688
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал хавбека-рекордсмена за 45 миллионов

Мастантуоно получил контракт на шесть лет

13 июня 2025, 16:23 | Обновлено 13 июня 2025, 16:24
688
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал хавбека-рекордсмена за 45 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Реал на официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Ривер Плейта Франко Мастантуоно.

17-летний игрок подписал контракт на шесть лет и станет футболистом мадридской команды 14 августа. Сумма трансфера составляет 45 миллионов евро (клуб активировал клаусулу).

Франко может действовать как в центральной зоне, так и правым вингером.

Мастантуоно является самым молодым футболистом в истории национальной сборной Аргентины – дебютировал за первую команду 5 июня.

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Франко Мастантуоно Реал Мадрид Ривер Плейт трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: ФК Реал Мадрид
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