Испания13 июня 2025, 16:23 | Обновлено 13 июня 2025, 16:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал хавбека-рекордсмена за 45 миллионов
Мастантуоно получил контракт на шесть лет
13 июня 2025, 16:23 | Обновлено 13 июня 2025, 16:24
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Реал на официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Ривер Плейта Франко Мастантуоно.
17-летний игрок подписал контракт на шесть лет и станет футболистом мадридской команды 14 августа. Сумма трансфера составляет 45 миллионов евро (клуб активировал клаусулу).
Франко может действовать как в центральной зоне, так и правым вингером.
Мастантуоно является самым молодым футболистом в истории национальной сборной Аргентины – дебютировал за первую команду 5 июня.
Comunicado Oficial: Mastantuono.#RealMadrid | #WelcomeMastantuono— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 13, 2025
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