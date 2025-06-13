ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал хавбека-рекордсмена за 45 миллионов

Реал на официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Ривер Плейта Франко Мастантуоно.

17-летний игрок подписал контракт на шесть лет и станет футболистом мадридской команды 14 августа. Сумма трансфера составляет 45 миллионов евро (клуб активировал клаусулу).

Франко может действовать как в центральной зоне, так и правым вингером.

Мастантуоно является самым молодым футболистом в истории национальной сборной Аргентины – дебютировал за первую команду 5 июня.