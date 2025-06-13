44 года. Самые возрастные игроки клубного чемпионата мира

Вскоре начнется клубный чемпионат мира 2025 года. В турнире примет участие большое количество футбольных звезд, игроки разных поколений.

Кто из игроков всех команд является самым старшим по возрасту? Выделим топ-5 данного рейтинга.

44 года – Фабио (Флуминенсе)

40 лет – Тиагу Силва (Флуминенсе)

40 лет – Денис Оньянго (Мамелоди Сандаунз)

39 лет – Лука Модрич (Реал)

39 лет – Густаво Кабрал (Пачука)

Как видим, два старейших по возрасту игрока клубного чемпионата мира являются представителями бразильского Флуминенсе.