44 года. Самые возрастные игроки клубного чемпионата мира

Вскоре начнется клубный чемпионат мира 2025 года. В турнире примет участие большое количество футбольных звезд, игроки разных поколений.

Кто из игроков всех команд является самым старшим по возрасту? Выделим топ-5 данного рейтинга.

Как видим, два старейших по возрасту игрока клубного чемпионата мира являются представителями бразильского Флуминенсе.

The five oldest players in the FIFA Club World Cup squads. ⚽️❤️



