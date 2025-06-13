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Клубный чемпионат мира
13 июня 2025, 11:55 | Обновлено 13 июня 2025, 12:35
613
0

44 года. Самые возрастные игроки клубного чемпионата мира

Рекордсменом турнира является игрок бразильской команды, которому 44 года

13 июня 2025, 11:55 | Обновлено 13 июня 2025, 12:35
613
0
44 года. Самые возрастные игроки клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

Вскоре начнется клубный чемпионат мира 2025 года. В турнире примет участие большое количество футбольных звезд, игроки разных поколений.

Кто из игроков всех команд является самым старшим по возрасту? Выделим топ-5 данного рейтинга.

  • 44 года – Фабио (Флуминенсе)
  • 40 лет – Тиагу Силва (Флуминенсе)
  • 40 лет – Денис Оньянго (Мамелоди Сандаунз)
  • 39 лет – Лука Модрич (Реал)
  • 39 лет – Густаво Кабрал (Пачука)

Как видим, два старейших по возрасту игрока клубного чемпионата мира являются представителями бразильского Флуминенсе.

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Тиаго Силва Лука Модрич клубный чемпионат мира по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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