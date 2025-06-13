44 года. Самые возрастные игроки клубного чемпионата мира
Рекордсменом турнира является игрок бразильской команды, которому 44 года
Вскоре начнется клубный чемпионат мира 2025 года. В турнире примет участие большое количество футбольных звезд, игроки разных поколений.
Кто из игроков всех команд является самым старшим по возрасту? Выделим топ-5 данного рейтинга.
- 44 года – Фабио (Флуминенсе)
- 40 лет – Тиагу Силва (Флуминенсе)
- 40 лет – Денис Оньянго (Мамелоди Сандаунз)
- 39 лет – Лука Модрич (Реал)
- 39 лет – Густаво Кабрал (Пачука)
Как видим, два старейших по возрасту игрока клубного чемпионата мира являются представителями бразильского Флуминенсе.
The five oldest players in the FIFA Club World Cup squads. ⚽️❤️— DAZN Football (@DAZNFootball) June 12, 2025
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