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  4. «Принеси нам шестое чемпионство». Реакция фанов на первую победу Анчелотти
Бразилия
11 июня 2025, 15:49 |
632
0

«Принеси нам шестое чемпионство». Реакция фанов на первую победу Анчелотти

Сборная Бразилии оформила выход на ЧМ-2026

11 июня 2025, 15:49 |
632
0
«Принеси нам шестое чемпионство». Реакция фанов на первую победу Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В ночь на 11 июня в зоне Южной Америки состоялся поединок 16-го тура отбора к ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Парагвая. Бразильцы одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 44-й минуте забил Винисиус Жуниор.

Эта победа стала первой для Карло Анчелотти на посту лавного тренера сборной Бразилии. Специалист возглавил команду перед июньскими матчами отбора. В первом поединке под руководством нового тренера сборная Бразилии сыграла вничью 0:0 со сборной Эквадора.

Сборная Бразилии набрала 25 очков. Команда гарантировала себе выход на ЧМ-2026 за два тура до окончания отборочного турнира.

Болельщики сборной Бразилии рады выходу команды на ЧМ-2026. Но понимают, что впереди у тренера много работы.

Jai Hind: Поздравляю. Чемпионат мира без Бразилии невозможен.

Seronita: Но с таким стилем игры и интенсивностью Бразилия никогда не пройдет дальше четвертьфинала.

Leaf99Blower: Я должен признать. Мы наконец-то выглядим как настоящая команда. Дело не в том, что мы победили. Дело в игре. Тактическое превосходство, которое мы продемонстрировали на протяжении большей части игры. В обороне я чувствую себя в такой безопасности с Анчелотти, чего я никогда не чувствовал за всю свою жизнь как бразильский болельщик.

Francisco Krauss: У нас есть год, чтобы исправить все ошибки, которые мы допустили за последние 3 года. У Анчелотти много работы, но, надеюсь, он сможет подобрать правильный состав, и мы сможем побороться за титул.

Maz Nawaz: Надо значительно улучшить игру в центре поля. Для Анчелотти это только начало, но мы еще далеко не готовы к выступлению на чемпионате мира.

Voltamarcao, o injustiçado: Страна футбола с иностранным тренером, я никогда не прощу тех, кто заставил меня пережить этот позор.

Spritz: Удачи, мистер! Я уверен, что вы снова принесете нам Кубок. Вперед!

Renato Farias: Мы с тобой, мистер, вперед!!!! Принеси нам шестое чемпионство.

andmetoca: Ты великий, ты не заслуживал тренировать этих неудачников. Бестолковые и избалованные, тебе придется много работать.

Maria de Fatima: Только ты можешь совершить чудо.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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