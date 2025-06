Гарри Кейн забил во всех матчах сборной Англии под руководством Тухеля

В товарищеском матче сборная Англии проиграла сборной Сенегала со счетом 1:3.

Очередным своим забитым голом за сборную отличился Гарри Кейн.

Кейн забивал во всех четырех матчах за сборную Англии под руководством Томаса Тухеля. Это первый случай в истории английской сборной, когда один игрок забил в первых четырех матчах нового тренера.

Гарри Кейн забил свой 73-й гол за национальную сборную, он является ее лучшим бомбардиром за всю историю.

Лучшие бомбардиры сборной Англии:

Лучшие бомбардиры европейских сборных в истории:

4 - Harry Kane has scored in all four of England’s games under Thomas Tuchel; the first time ever that a player has netted in each of a manager’s first four matches in charge of the Three Lions. Synergy. pic.twitter.com/Utlb89alcB