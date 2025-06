ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Облака. Атлетико выкупил контракт вратаря Аталанты

31-летний голкипер Хуан Муссо официально покинул итальянскую «Аталанту» и стал полноценным игроком мадридского «Атлетико».

Испанский клуб воспользовался опцией выкупа контракта вратаря после годичной аренды Хуана. Аргентинский футболист заключил договор с «матрасниками» до лета 2028 года. Информация о сумме трансфера отсутствует.

Муссо за год в клубе успел отыграть девять поединков в составе «Атлетико». В шести поединках клуба Хуану удалось отыграть на ноль.

Agreement with Atalanta for the transfer of Juan Musso 🔴⚪️ pic.twitter.com/rTZVdW1k09