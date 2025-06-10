Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Облака. Атлетико выкупил контракт вратаря Аталанты
Испания
10 июня 2025, 11:54 |
182
0

ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Облака. Атлетико выкупил контракт вратаря Аталанты

Хуан Муссо перебрался в стан мадридского клуба

10 июня 2025, 11:54 |
182
0
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Облака. Атлетико выкупил контракт вратаря Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Муссо

31-летний голкипер Хуан Муссо официально покинул итальянскую «Аталанту» и стал полноценным игроком мадридского «Атлетико».

Испанский клуб воспользовался опцией выкупа контракта вратаря после годичной аренды Хуана. Аргентинский футболист заключил договор с «матрасниками» до лета 2028 года. Информация о сумме трансфера отсутствует.

Муссо за год в клубе успел отыграть девять поединков в составе «Атлетико». В шести поединках клуба Хуану удалось отыграть на ноль.

По теме:
Источник: На Лунина есть соискатели со всей Европы, украинец уже все решил
Конец трансферной саги? ПСЖ отказался платить за Забарного 70 млн евро
Доннарумма определился с будущим в ПСЖ на фоне слухов о переходе в Реал
трансферы Аталанта Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Хуан Муссо чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Ла Лига
Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Футбол | 09 июня 2025, 19:56 5
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира

Украинский вратарь попадет в заявку «бланкос» на этот турнир

Не заметил Роналду? Ямаля раскритиковали из-за поступка в финале Лиги наций
Футбол | 10 июня 2025, 11:55 0
Не заметил Роналду? Ямаля раскритиковали из-за поступка в финале Лиги наций
Не заметил Роналду? Ямаля раскритиковали из-за поступка в финале Лиги наций

Испанский вундеркинд демонстративно отвернулся от португальца после финального свистка

Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника
Футбол | 10.06.2025, 07:17
Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника
Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника
Александрия определилась с фаворитом на пост тренера
Футбол | 09.06.2025, 12:49
Александрия определилась с фаворитом на пост тренера
Александрия определилась с фаворитом на пост тренера
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Футбол | 10.06.2025, 07:48
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн финальный матч Лиги наций Португалия – Испания
Где смотреть онлайн финальный матч Лиги наций Португалия – Испания
08.06.2025, 10:47
Футбол
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 5
Футбол
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
09.06.2025, 14:36 28
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
09.06.2025, 00:20 4
Бокс
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
08.06.2025, 17:52 11
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 2
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он – номер один в футболе, изменил этот спорт»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он – номер один в футболе, изменил этот спорт»
09.06.2025, 04:24 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем