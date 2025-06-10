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Испания
10 июня 2025, 11:31 | Обновлено 10 июня 2025, 11:33
413
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Наполи полноценно перешел к финалисту ЛК

«Бетіс» выкупил контракт Натана

10 июня 2025, 11:31 | Обновлено 10 июня 2025, 11:33
413
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Наполи полноценно перешел к финалисту ЛК
IMAGO. Натан

Финалист нынешней Лиги конференций, «Бетис», официально выкупил контракт центрального защитника «Наполи» Натана, который находился в испанском клубе в аренде в течение года.

По информации пресс-службы клуба, руководство «Бетиса» воспользовалось опцией выкупа в договоре Натана и подписало с футболистом контракт до 2030 года.

Натан отыграл 52 поединка за испанский коллектив во всех турнирах, оформив четыре полезных действия (два гола и два ассиста).

В турнирной таблице Ла Лиги «Бетис» финишировал на шестом месте (60 очков). А вот в финале Лиги конференций испанский клуб уступил «Челси» со счетом 1:4.

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Андрей Витренко Источник: ФК Бетис
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