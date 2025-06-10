ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Наполи полноценно перешел к финалисту ЛК
«Бетіс» выкупил контракт Натана
Финалист нынешней Лиги конференций, «Бетис», официально выкупил контракт центрального защитника «Наполи» Натана, который находился в испанском клубе в аренде в течение года.
По информации пресс-службы клуба, руководство «Бетиса» воспользовалось опцией выкупа в договоре Натана и подписало с футболистом контракт до 2030 года.
Натан отыграл 52 поединка за испанский коллектив во всех турнирах, оформив четыре полезных действия (два гола и два ассиста).
В турнирной таблице Ла Лиги «Бетис» финишировал на шестом месте (60 очков). А вот в финале Лиги конференций испанский клуб уступил «Челси» со счетом 1:4.
📣 OFICIAL | El #RealBetis ejecuta la opción de compra sobre Natan 🏠💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 9, 2025
¡Bienvenido de nuevo, @Natansouza0404! ⚽🤗
June 9, 2025
Gen luchador 💪 pic.twitter.com/c9oSakKfyi— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 9, 2025
🧯😎🔥— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 9, 2025
No lo dejes apagar...
¡Y grita fuego! pic.twitter.com/zVJonS3cG8
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