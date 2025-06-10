ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Наполи полноценно перешел к финалисту ЛК

Финалист нынешней Лиги конференций, «Бетис», официально выкупил контракт центрального защитника «Наполи» Натана, который находился в испанском клубе в аренде в течение года.

По информации пресс-службы клуба, руководство «Бетиса» воспользовалось опцией выкупа в договоре Натана и подписало с футболистом контракт до 2030 года.

Натан отыграл 52 поединка за испанский коллектив во всех турнирах, оформив четыре полезных действия (два гола и два ассиста).

В турнирной таблице Ла Лиги «Бетис» финишировал на шестом месте (60 очков). А вот в финале Лиги конференций испанский клуб уступил «Челси» со счетом 1:4.

📣 OFICIAL | El #RealBetis ejecuta la opción de compra sobre Natan 🏠💚



¡Bienvenido de nuevo, @Natansouza0404! ⚽🤗 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 9, 2025

Gen luchador 💪 pic.twitter.com/c9oSakKfyi — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 9, 2025