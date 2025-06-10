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Испания
10 июня 2025, 11:04 | Обновлено 10 июня 2025, 11:15
753
0

ОФИЦИАЛЬНО. 9 лет в клубе. Жирона попрощалась с капитаном команды

Хуанпе покинул коллектив и стал свободным агентом

10 июня 2025, 11:04 | Обновлено 10 июня 2025, 11:15
753
0
ОФИЦИАЛЬНО. 9 лет в клубе. Жирона попрощалась с капитаном команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуанпе

Испанская «Жирона» официально объявила об уходе 34-летнего центрального защитника Хуанпе, у которого завершился срок контракта с клубом.

Футболист попрощался с каталонским коллективом и перешел в статус свободного агента.

«ФК «Жирона» искренне благодарит Хуанпе за все эти годы преданности и страсти. Мы гордимся, что прошли этот путь вместе, и двери «Монтильиви» всегда будут для него открытыми. Это всегда будет его домом.

Спасибо за все, Хуанпе. Желаем успехов в новых вызовах!», – написала пресс-служба клуба.

Хуанпе провел в «Жироне» девять сезонов, сыграв всего 265 матчей за клуб. На счету защитника 13 забитых мячей и восемь результативных передач.

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Андрей Витренко Источник: ФК Жирона
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