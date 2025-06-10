ОФИЦИАЛЬНО. 9 лет в клубе. Жирона попрощалась с капитаном команды

Испанская «Жирона» официально объявила об уходе 34-летнего центрального защитника Хуанпе, у которого завершился срок контракта с клубом.

Футболист попрощался с каталонским коллективом и перешел в статус свободного агента.

«ФК «Жирона» искренне благодарит Хуанпе за все эти годы преданности и страсти. Мы гордимся, что прошли этот путь вместе, и двери «Монтильиви» всегда будут для него открытыми. Это всегда будет его домом.

Спасибо за все, Хуанпе. Желаем успехов в новых вызовах!», – написала пресс-служба клуба.

Хуанпе провел в «Жироне» девять сезонов, сыграв всего 265 матчей за клуб. На счету защитника 13 забитых мячей и восемь результативных передач.

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✍️ Juanpe tanca una etapa llegendària al Girona



✨ 265 partits oficials, dos ascensos a Primera i un gol màgic a la Champions League.



👏 Gràcies per tot, Juanpe! #GràciesJuanpe — Girona FC (@GironaFC) June 9, 2025