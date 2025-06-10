ОФИЦИАЛЬНО. 9 лет в клубе. Жирона попрощалась с капитаном команды
Хуанпе покинул коллектив и стал свободным агентом
Испанская «Жирона» официально объявила об уходе 34-летнего центрального защитника Хуанпе, у которого завершился срок контракта с клубом.
Футболист попрощался с каталонским коллективом и перешел в статус свободного агента.
«ФК «Жирона» искренне благодарит Хуанпе за все эти годы преданности и страсти. Мы гордимся, что прошли этот путь вместе, и двери «Монтильиви» всегда будут для него открытыми. Это всегда будет его домом.
Спасибо за все, Хуанпе. Желаем успехов в новых вызовах!», – написала пресс-служба клуба.
Хуанпе провел в «Жироне» девять сезонов, сыграв всего 265 матчей за клуб. На счету защитника 13 забитых мячей и восемь результативных передач.
✍️ Juanpe tanca una etapa llegendària al Girona— Girona FC (@GironaFC) June 9, 2025
✨ 265 partits oficials, dos ascensos a Primera i un gol màgic a la Champions League.
👏 Gràcies per tot, Juanpe! #GràciesJuanpe
9 samarretes 👕— Girona FC (@GironaFC) June 9, 2025
Mil vivències 📖
Dos colors ❤️🤍 #GràciesJuanpe pic.twitter.com/etTEk9Vj4E
📊 Un central d’època.#GràciesJuanpe pic.twitter.com/aL62FtROtb— Girona FC (@GironaFC) June 9, 2025
🔜 Demà, un episodi del Pòdcast 'Orgull Gironí' molt especial! 🥹❤️— Girona FC (@GironaFC) June 9, 2025
🎙️ Juanpe Ramírez 🛋️#OrgullGironí #GPòdcast pic.twitter.com/A5GgwglJeI
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