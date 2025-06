Отец игрока Барселоны отреагировал на обвинения в употреблении наркотиков

Отец игрока «Барселоны» Ламина Ямаля и сборной Испании — Мунир Насрауи — отреагировал на обвинения в употреблении наркотиков.

В Instagram он заявил, что страдает эпилепсией и принимает пять препаратов в день, а слухи о запрещённых веществах — ложь.

Насрауи потребовал уважения и призвал не распространять дезинформацию.

Напомним, Ламин Ямаль стал лидером «Барселоны», выиграв с клубом Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Также он победил на Евро-2024 в составе сборной Испании и дошёл до финала Лиги наций.

