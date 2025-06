Доннарумма определился с будущим в ПСЖ на фоне слухов о переходе в Реал

Итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма заговорил о своем будущем во французском клубе на фоне слухов о возможном переходе в мадридский«Реал».

«Мой приоритет – остаться в «Пари Сен-Жермен» и подписать новый контракт. Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы или трудности», – заявил итальянец.

Парижане подписали вратаря летом 2021 года на правах свободного агента из «Милана». В текущем сезоне в его активе 39 пропущенных голов в 10 матчах и 11 игр на ноль.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес хочет переманить Доннарумму в мадридский «Реал».

