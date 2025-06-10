Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Доннарумма определился с будущим в ПСЖ на фоне слухов о переходе в Реал
Франция
10 июня 2025, 11:33 |
654
0

Доннарумма определился с будущим в ПСЖ на фоне слухов о переходе в Реал

Итальянец готов подписать новый контракт с ПСЖ

10 июня 2025, 11:33 |
654
0
Доннарумма определился с будущим в ПСЖ на фоне слухов о переходе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма заговорил о своем будущем во французском клубе на фоне слухов о возможном переходе в мадридский«Реал».

«Мой приоритет – остаться в «Пари Сен-Жермен» и подписать новый контракт. Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы или трудности», – заявил итальянец.

Парижане подписали вратаря летом 2021 года на правах свободного агента из «Милана». В текущем сезоне в его активе 39 пропущенных голов в 10 матчах и 11 игр на ноль.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес хочет переманить Доннарумму в мадридский «Реал».

По теме:
Источник: На Лунина есть соискатели со всей Европы, украинец уже все решил
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Облака. Атлетико выкупил контракт вратаря Аталанты
Конец трансферной саги? ПСЖ отказался платить за Забарного 70 млн евро
Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не заметил Роналду? Ямаля раскритиковали из-за поступка в финале Лиги наций
Футбол | 10 июня 2025, 11:55 0
Не заметил Роналду? Ямаля раскритиковали из-за поступка в финале Лиги наций
Не заметил Роналду? Ямаля раскритиковали из-за поступка в финале Лиги наций

Испанский вундеркинд демонстративно отвернулся от португальца после финального свистка

Туран решил, какой игрок ему не нужен. Шахтер заработает хорошие деньги
Футбол | 09 июня 2025, 18:40 3
Туран решил, какой игрок ему не нужен. Шахтер заработает хорошие деньги
Туран решил, какой игрок ему не нужен. Шахтер заработает хорошие деньги

Став Лемкин может продолжить карьеру в MLS

Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 09.06.2025, 23:40
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Новая Зеландия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 10.06.2025, 10:10
Новая Зеландия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Новая Зеландия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Футбол | 09.06.2025, 21:57
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
09.06.2025, 14:36 28
Футбол
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
09.06.2025, 00:50 26
Футбол
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
08.06.2025, 22:03
Бокс
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 5
Футбол
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
08.06.2025, 22:07 13
Футбол
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
09.06.2025, 09:18 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем