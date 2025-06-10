Доннарумма определился с будущим в ПСЖ на фоне слухов о переходе в Реал
Итальянец готов подписать новый контракт с ПСЖ
Итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма заговорил о своем будущем во французском клубе на фоне слухов о возможном переходе в мадридский«Реал».
«Мой приоритет – остаться в «Пари Сен-Жермен» и подписать новый контракт. Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы или трудности», – заявил итальянец.
Парижане подписали вратаря летом 2021 года на правах свободного агента из «Милана». В текущем сезоне в его активе 39 пропущенных голов в 10 матчах и 11 игр на ноль.
Ранее сообщалось, что Флорентино Перес хочет переманить Доннарумму в мадридский «Реал».
🚨❤️💙 Gigio Donnarumma on his future: “My priority is to stay at Paris Saint-Germain and sign new deal”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025
“I don’t think there will be any issue or problem”, he added. pic.twitter.com/rsroUcAVon
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