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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити попрощался с легендой: у него 2 матча и 12 титулов
Англия
09 июня 2025, 18:15 | Обновлено 09 июня 2025, 18:20
2224
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити попрощался с легендой: у него 2 матча и 12 титулов

Карсон покидает состав Манчестер Сити

09 июня 2025, 18:15 | Обновлено 09 июня 2025, 18:20
2224
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити попрощался с легендой: у него 2 матча и 12 титулов
ФК Манчестер Сити. Скотт Карсон

Манчестер Сити объявил об уходе из команды резервного вратаря Скотта Карсона, который находился в клубе с 2019 года.

Примечательно, что 39-летний игрок может похвастаться 12 трофеями, в том числе титулами АПЛ и Лиги чемпионов, однако за все время Карсон отыграл всего два матча – по одному в АПЛ и ЛЧ.

Клуб на официальном сайте отметил, что команды вместе с Карсоном выиграли 12 титулов, однако, например, Викепедия отдает игроку только шесть трофеев, учитывая небольшое количество сыгранных матчей.

Карсон в течение карьеры успел поиграть за Ливерпуль, Астон Виллу, Уиган, Дерби и другие команды, а также провел 4 матча за сборную Англии.

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Манчестер Сити Скотт Карсон трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Сити
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