ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити попрощался с легендой: у него 2 матча и 12 титулов

Манчестер Сити объявил об уходе из команды резервного вратаря Скотта Карсона, который находился в клубе с 2019 года.

Примечательно, что 39-летний игрок может похвастаться 12 трофеями, в том числе титулами АПЛ и Лиги чемпионов, однако за все время Карсон отыграл всего два матча – по одному в АПЛ и ЛЧ.

Клуб на официальном сайте отметил, что команды вместе с Карсоном выиграли 12 титулов, однако, например, Викепедия отдает игроку только шесть трофеев, учитывая небольшое количество сыгранных матчей.

Карсон в течение карьеры успел поиграть за Ливерпуль, Астон Виллу, Уиган, Дерби и другие команды, а также провел 4 матча за сборную Англии.

After six seasons with the Club, Scott Carson will leave Manchester City when his contract expires this summer.



We would like to thank Scott for his hard work and dedication and wish him the very best of luck for the future 🩵