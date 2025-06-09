ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити попрощался с легендой: у него 2 матча и 12 титулов

Манчестер Сити объявил об уходе из команды резервного вратаря Скотта Карсона, который находился в клубе с 2019 года.

Примечательно, что 39-летний игрок может похвастаться 12 трофеями, в том числе титулами АПЛ и Лиги чемпионов, однако за все время Карсон отыграл всего два матча – по одному в АПЛ и ЛЧ.

Клуб на официальном сайте отметил, что команды вместе с Карсоном выиграли 12 титулов, однако, например, Викепедия отдает игроку только шесть трофеев, учитывая небольшое количество сыгранных матчей.

Карсон в течение карьеры успел поиграть за Ливерпуль, Астон Виллу, Уиган, Дерби и другие команды, а также провел 4 матча за сборную Англии.