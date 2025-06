Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско

14 июня на Хард Рок Стэдиум в США матчем между египетским Аль-Ахли и американским Интер Майами стартует 21-й розыгрыш клубного чемпионата мира ФИФА. Грядущий турнир знаменателен тем, что пройдет по обновленному формату, который активно продвигал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Участие в КЧМ-2025 впервые в истории примут 32 команды, представляющие все шесть континентальных футбольных конфедераций, а периодичность проведения соревнования будет зафиксирована четырехлетним отрезком. Иными словами, в ФИФА решили скопировать многолетнюю модель, которая работала на чемпионатах мира для национальных сборных, и сделать нечто похожее на клубном уровне.

Казалось бы, идея более чем интересная, да и возможность увидеть на одном турнире клубные команды из разных уголков земного шара – это огромная радость для болельщиков и хорошая возможность для ФИФА пристойно на этом заработать. Более того, призовой фонд КЧМ-2025, как было заявлено, составит около 1 миллиарда долларов – сумасшедшая сумма, особенно на фоне 440 миллионов долларов, которые разыгрывались на ЧМ-2022 среди национальных сборных.

Впрочем, менее чем за неделю до старта КЧМ-2025 авторитетные британские (The Sunday Times) и американские (The New York Times) издания опубликовали абсолютно сенсационные новости, свидетельствующие о том, что «детище Инфантино», на самом деле, находится в шаге от тотального фиаско.

Критическая ситуация вокруг турнира сложилась, прежде всего, из-за отсутствия высокого интереса к нему со стороны болельщиков и зрителей. Известно, что за неделю до старта КЧМ-2025 нераспроданными оставались десятки тысяч билетов на его матчи. Например, на поединок-открытие между Аль-Ахли и Интер Майами, по оценкам источников, организаторы все еще не смогли продать около 20 тысяч «тиккетов», а это едва ли не треть от вместимости Хард Рок Стэдиум (65326). При этом, журналисты подчеркивают, что с высокой долей вероятности эти данные даже были специально занижены их источниками из ФИФА, чтобы не демонстрировать по-настоящему катастрофическую ситуацию с реализацией билетов.

Стоит понимать, что матч между Аль-Ахли и Интер Майами – это вовсе не рядовая игра предстоящего клубного чемпионата мира ФИФА. Прежде всего, это матч-открытие турнира, перед которым состоится традиционная для подобного рода соревнований церемония, обещающая быть весьма масштабной и даже пафосной. Во-вторых, участие в поединке, скорее всего, сумеет принять лучший футболист современности (это утверждение будет абсолютно корректным, хотя бы с учетом всех титулов, которые он успел завоевать к настоящему моменту), коим является аргентинец Лионель Месси, выступающий за Интер Майами.

Но даже эти два фактора не смогли сдвинуть с «мертвой точки» крайне медленные продажи билетов на игру. При этом, сами по себе продажи «тиккетов» были открыты еще несколько месяцев назад, а потому сам факт наличия огромного количества свободных мест на поединки предстоящего турнира – это огромный имиджевый удар по проекту Джанни Инфантино. Болельщики со всего мира попросту не продемонстрировали большого желания увидеть турнир, который организаторы столь помпезно разрекламировали.

Все это вынудило ФИФА и компании, которые помогают ей в рекламе и продвижении, начать экстренно снижать цены на билеты. По данным, которые можно найти в открытом доступе (в частности, на сайте Ticketmaster), в настоящий момент на матч Аль-Ахли – Интер Майами доступны билеты по минимальной цене в 55 долларов. При этом, еще в конце минувшего и в начале нынешнего годов на эту же игру самый дешевый «тиккет» можно было приобрести за 230 долларов!

По данным инсайдеров The New York Times, цены на билеты, дающие возможность посетить некоторые матчи КЧМ-2025, снизились и вовсе на шокирующие 84% по сравнению с тем, что за них просили изначально…

Впрочем, нужно понимать, что на самом деле ценовая политика на билеты, которые дают право посещения разных матчей турнира очень и очень различается. Например, сегодня за билет на матч Реал – Пачука (состоится 22 июня на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте) просят не менее 132 долларов, а на игру «бланкос» против Зальцбурга в третьем туре групповой стадии (она запланирована к проведению на 26 июня в Филадельфии на Линкольн Файненшел Филд) можно будет попасть, предварительно уплатив минимум 253 доллара. С другой стороны, на КЧМ-2025 есть ряд матчей групповой стадии (например, это игры между португальской Бенфикой и новозеландским Окленд Сити, бразильским Палмейрасом и египетским Аль-Ахли, южнокорейским Ульсан Хендэ и южноафриканским Мамелоди Сандаунз), попасть на которые можно всего-то за 26 долларов…

Именно поэтому в ФИФА сейчас растет беспокойство по поводу того, что на разных матчах телезрители смогут увидеть абсолютно разную степень заполняемости стадионов: где-то арены действительно могут оказаться заполненными, а на многих матчах трибуны будут пестреть огромными «проплешинами»…

Негативным образом на посещаемость матчей КЧМ-2025, очевидно, повлияет и ужесточения в миграционной политике американских властей, произошедшие после прихода на пост президента государства Дональда Трампа. Однако, по имеющейся информации, аналитики и советники, окружающие президента ФИФА Джанни Инфантино предупреждали своего босса о большинстве рисков, с которыми ныне столкнулись организаторы КЧМ-2025, заранее. Но, в конечном итоге, босс мирового футбола отмахнулся от всех предостережений и решил, что турнир нужно проводить именно с 32 клубами-участниками и именно на территории США. В какой-то степени Инфантино пожелал рискнуть и уж точно понимал на что идет. Впрочем, прямо сейчас все выглядит таким образом, что ставка президента ФИФА вряд ли принесет ему и возглавляемой им организации желаемые результаты…

