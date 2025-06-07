В пяти последних матчах сборная Норвегии забила 21 гол

В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Норвегии выиграла сборную Италии со счетом 3:0.

Это позволило Норвегии продолжить лидировать в своей группе, имея в своем активе 9 из 9 набранных очков.

Сборная Норвегии всего трижды играла на чемпионатах мира:

1938

1994

1998

Норвежцы продолжили свою победную серию до 5-ти матчей, забив в них 21 гол:

2025: КЧС, Норвегия – Италия 3:0

2025: КЧС, Израиль – Норвегия 2:4

2025: КЧС, Молдова – Норвегия 0:5

2024: ЛН, Норвегия – Казахстан 5:0

2024: ЛН, Словения – Норвегия 1:4