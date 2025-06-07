Чемпионат мира07 июня 2025, 09:44 |
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В пяти последних матчах сборная Норвегии забила 21 гол
Очередной жертвой норвежцев стали итальянцы
07 июня 2025, 09:44 |
248
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В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Норвегии выиграла сборную Италии со счетом 3:0.
Это позволило Норвегии продолжить лидировать в своей группе, имея в своем активе 9 из 9 набранных очков.
Сборная Норвегии всего трижды играла на чемпионатах мира:
- 1938
- 1994
- 1998
Норвежцы продолжили свою победную серию до 5-ти матчей, забив в них 21 гол:
- 2025: КЧС, Норвегия – Италия 3:0
- 2025: КЧС, Израиль – Норвегия 2:4
- 2025: КЧС, Молдова – Норвегия 0:5
- 2024: ЛН, Норвегия – Казахстан 5:0
- 2024: ЛН, Словения – Норвегия 1:4
Norway absolutely humiliate Italy in their 2026 World Cup Qualifier in Oslo 😅🍿 pic.twitter.com/1V2uWgIWin— OneFootball (@OneFootball) June 6, 2025
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