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  4. В пяти последних матчах сборная Норвегии забила 21 гол
Чемпионат мира
07 июня 2025, 09:44 |
248
1

В пяти последних матчах сборная Норвегии забила 21 гол

Очередной жертвой норвежцев стали итальянцы

07 июня 2025, 09:44 |
248
1
В пяти последних матчах сборная Норвегии забила 21 гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Норвегии выиграла сборную Италии со счетом 3:0.

Это позволило Норвегии продолжить лидировать в своей группе, имея в своем активе 9 из 9 набранных очков.

Сборная Норвегии всего трижды играла на чемпионатах мира:

  • 1938
  • 1994
  • 1998

Норвежцы продолжили свою победную серию до 5-ти матчей, забив в них 21 гол:

  • 2025: КЧС, Норвегия – Италия 3:0
  • 2025: КЧС, Израиль – Норвегия 2:4
  • 2025: КЧС, Молдова – Норвегия 0:5
  • 2024: ЛН, Норвегия – Казахстан 5:0
  • 2024: ЛН, Словения – Норвегия 1:4
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Victor673256ua
У Норвегії зараз чудовий шанс війти на ЧС. Так рознесли головного конкурента
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