В пяти последних матчах сборная Норвегии забила 21 гол

В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Норвегии выиграла сборную Италии со счетом 3:0.

Это позволило Норвегии продолжить лидировать в своей группе, имея в своем активе 9 из 9 набранных очков.

Сборная Норвегии всего трижды играла на чемпионатах мира:

Норвежцы продолжили свою победную серию до 5-ти матчей, забив в них 21 гол:

Norway absolutely humiliate Italy in their 2026 World Cup Qualifier in Oslo 😅🍿 pic.twitter.com/1V2uWgIWin