Ассист Киммиха в своем юбилейном матче не помог сборной Германии

В первом полуфинальном матче Лиги Наций сборная Германии у себя дома в Мюнхене уступила сборной Португалии со счетом 1:2.

Немцы лидировали в матче благодаря голу Флориана Виртца после результативной передачи Киммиха.

Йозуа Киммих в своем 100-м матче за сборную отдал свою 6-ю результативную передачу в Лиге Наций 2024/25. Немецкий полузащитник является лидером турнира по количеству ассистов.

После паса Киммиха мяч в ворота соперника отправил Флориан Виртц, для которого гол в ворота Португалии стал лишь вторым в его карьере, забитым головой. Первый подобный забитый мяч футболиста датирован февралем 2021 года (в матче Бундеслиги), или 1 579 дней назад.

Интересным фактом является то, что после передач Йозуа Киммиха было забито уже 15 голов игроками сборной Германии. В том числе все 5 последних голов бундестима.

В финальном матче Португалию будет ждать победитель пары Испания – Франция.

15 - Joshua Kimmich has set up 15 of Germany's 30 headed goals since his debut for the national team, including all of the last five such goals. Again. #GERPOR pic.twitter.com/A54TOoExk4 — OptaFranz (@OptaFranz) June 4, 2025

1579 - Florian Wirtz scored with a header in a competitive match for the first time in 1579 days - it was his second such goal as a professional, having previously scored a header only in the Bundesliga in February 2021. Rarity. #GERPOR pic.twitter.com/XkF69ErexI — OptaFranz (@OptaFranz) June 4, 2025