Победа над Интером в финале является путем к треблу

В финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» победил «Интер» со счетом 5:0.

Эта победа продолжила одну интересную статистическую строчку.

В 1967 году в Лиссабоне в финале Кубка европейских чемпионов шотландский «Селтик» победил «Интер» со счетом 2:1 и выиграл требл.

В 1972 году амстердамский «Аякс» в Роттердаме в финале Кубка европейских чемпионов победил «Интер» со счетом 2:0 и выиграл требл.

В 2023 году «Манчестер Сити» в Стамбуле в финале Лиги чемпионов победил «Интер» со счетом 1:0 и выиграл требл.

В 2025 году в Мюнхене «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов победил «Интер» со счетом 5:0 и выиграл требл.

