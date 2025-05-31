Лаутаро Мартинес может догнать Месси и Роналду в интересном рейтинге
Для того аргентинскому форварду нужно забить гол в ворота «ПСЖ» до серии пенальти
Уже совсем скоро начнется финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ».
Лаутаро Мартинес в случае забитого им голом станет шестым игроком в истории Лиги чемпионов, который отметится забитым мячом в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале.
По состоянию на сейчас лишь пятеро игроков отмечались подобным достижением:
- Фрэнк Лэмпард (2007/08)
- Диего Милито (2009/10)
- Лионель Месси (2010/11)
- Криштиану Роналду (2013/14)
- Садио Мане (2017/18)
Лаутаро Мартинес в сезоне 2024/25:
- 1/8 финала: гол в ворота «Фейеноорда»
- 1/4 финала: 2 гола в ворота «Баварии»
- 1/2 финала: гол в ворота «Барселоны»
6 - Lautaro Martínez could become the sixth player to score in the last 16, quarters, semis and final in a single UEFA Champions League season.— OptaJoe (@OptaJoe) May 31, 2025
Frank Lampard (2007-08)
Diego Milito (2009-10)
Lionel Messi (2010-11)
Cristiano Ronaldo (2013-14)
Sadio Mané (2017-18)
Assignment. pic.twitter.com/90736ULRDS
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