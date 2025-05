Лаутаро Мартинес может догнать Месси и Роналду в интересном рейтинге

Уже совсем скоро начнется финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ».

Лаутаро Мартинес в случае забитого им голом станет шестым игроком в истории Лиги чемпионов, который отметится забитым мячом в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале.

По состоянию на сейчас лишь пятеро игроков отмечались подобным достижением:

Лаутаро Мартинес в сезоне 2024/25:

6 - Lautaro Martínez could become the sixth player to score in the last 16, quarters, semis and final in a single UEFA Champions League season.



Frank Lampard (2007-08)

Diego Milito (2009-10)

Lionel Messi (2010-11)

Cristiano Ronaldo (2013-14)

Sadio Mané (2017-18)



Assignment. pic.twitter.com/90736ULRDS