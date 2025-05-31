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Лига чемпионов
31 мая 2025, 21:28 | Обновлено 31 мая 2025, 21:39
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0

Лаутаро Мартинес может догнать Месси и Роналду в интересном рейтинге

Для того аргентинскому форварду нужно забить гол в ворота «ПСЖ» до серии пенальти

31 мая 2025, 21:28 | Обновлено 31 мая 2025, 21:39
126
0
Лаутаро Мартинес может догнать Месси и Роналду в интересном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Уже совсем скоро начнется финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ».

Лаутаро Мартинес в случае забитого им голом станет шестым игроком в истории Лиги чемпионов, который отметится забитым мячом в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале.

По состоянию на сейчас лишь пятеро игроков отмечались подобным достижением:

  • Фрэнк Лэмпард (2007/08)
  • Диего Милито (2009/10)
  • Лионель Месси (2010/11)
  • Криштиану Роналду (2013/14)
  • Садио Мане (2017/18)

Лаутаро Мартинес в сезоне 2024/25:

  • 1/8 финала: гол в ворота «Фейеноорда»
  • 1/4 финала: 2 гола в ворота «Баварии»
  • 1/2 финала: гол в ворота «Барселоны»
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Лаутаро Мартинес Лионель Месси Криштиану Роналду статистика Интер Милан Интер - ПСЖ Лига чемпионов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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