Лаутаро Мартинес может догнать Месси и Роналду в интересном рейтинге

Уже совсем скоро начнется финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ».

Лаутаро Мартинес в случае забитого им голом станет шестым игроком в истории Лиги чемпионов, который отметится забитым мячом в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале.

По состоянию на сейчас лишь пятеро игроков отмечались подобным достижением:

Фрэнк Лэмпард (2007/08)

Диего Милито (2009/10)

Лионель Месси (2010/11)

Криштиану Роналду (2013/14)

Садио Мане (2017/18)

Лаутаро Мартинес в сезоне 2024/25:

1/8 финала: гол в ворота «Фейеноорда»

1/4 финала: 2 гола в ворота «Баварии»

1/2 финала: гол в ворота «Барселоны»