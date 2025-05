Дубль и трофей Бензема. Аль-Иттихад выиграл Кубок Саудовской Аравии

Клуб Аль-Итихад стал обладателем Кубка Саудовской Аравии 2024/25, обыграв в финале команду Аль-Кадисия со счетом 3:1.

Матч состоялся вечером 30 мая на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде.

Счет был открыт на 34-й минуте, когда Карим Бензема реализовал передачу Стивена Бергвейна. Через 9 минут Хуссэм Ауар удвоил преимущество Аль-Іттіхада.

В концовке первого тайма Аль-Кадисия сократила отставание: Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти на 6-й компенсированной минуте. Однако на 90+4-й минуте Бензема оформил дубль после передачи Муссы Диаби, установив окончательный счет (3:1).

Аль-Іттіхад в этом сезоне оформил дубль, выиграв и чемпионат, и Кубок Саудовской Аравии.

Кубок Саудовской Аравии. Финал, 30 мая

Аль-Іттіхад – Аль-Кадисия – 3:1

Голы: Бензема, 34, 90+4, Ауар, 43 – Обамеянг, 45+6 (пен)

