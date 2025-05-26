Итоговая таблица. Аль-Наср проиграл с голом Роналду, но занял третье место

Вечером 26 мая состоялся заключительный 34-й тур чемпионата Саудовской Аравии.

Португальский нападающий Криштиану Роналду отметился голом за Аль-Наср в матче против команды Аль-Фатех (2:3).

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Криштиану открыл счет на 42-й минуте ударом головой после углового. Португалец забил 936-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

Удержать преимущество его команде не удалось. Хозяева поля сравняли счет, затем Садио Мане снова вывел гостей вперед. Однако Аль-Фатех забил еще два мяча и выиграл матч, причем победный гол был забит на 90+6 минуте.

Несмотря на это поражение, Аль-Наср занял 3-е место, поскольку заочный конкурент – Аль-Кадисия – уступил команде Аль-Хиляль (0:2).

Победителем сезона ранее стал Аль-Иттихад (83 очка) с французом Каримом Бензем, опередивший Аль-Хиляль (75). Эти две команды вышли в азиатскую ЛЧ вместе с Аль-Ахли, выигравшим Лигу чемпионов 2024/25.

Украинский голкипер Георгий Бущан в последнем туре в заявку не попал, его команда Аль-Шабаб заняла итоговое 6-е место.

Итоговое положение: Аль-Иттихад (83 очка), Аль-Хиляль (75), Аль-Наср (70), Аль-Кадисия (68), Аль-Ахли (67), Аль-Шабаб (60). Выбыли из элитного дивизиона: Аль-Вахда (33), Аль-Оруба (30), Аль-Раед (21).

Лучшие бомбардиры сезона: Криштиану Роналду (Аль-Наср) – 25 мячей, Айвен Тоуни (Аль-Ахли) – 23, Карим Бензема (Аль-Иттихад) и Абдерразак Хамдалла (Аль-Шабаб) – по 21.

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 26 мая

Аль-Фатех – Аль-Наср – 3:2

Голи: Варгас, 45+4, Батна, 81, Мачадо, 90+6 – Роналду, 42, Мане, 75

Все результаты тура:

Аль-Иттифак – Аль-Вахда – 2:1

Аль-Оруба – Аль-Таавун – 3:2

Аль-Раед – Аль-Холуд – 1:2

Аль-Рияд – Аль-Ахли – 0:1

Аль-Фатех – Аль-Наср – 3:2

Аль-Фейха – Аль-Шабаб – 0:2

Аль-Халидж – Аль-Ахдуд – 2:3

Аль-Хиляль – Аль-Кадисия – 2:0

Аль-Иттихад – Дамак – 1:0

Итоговая таблица

Видео гола Роналду