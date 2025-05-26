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  4. ВИДЕО. Это 936-й мяч. Роналду забил гол в матче последнего тура чемпионата
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
26.05.2025 21:00 – 67 1 : 1
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
26 мая 2025, 21:59 | Обновлено 26 мая 2025, 22:16
456
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ВИДЕО. Это 936-й мяч. Роналду забил гол в матче последнего тура чемпионата

Португальский форвард Аль-Наср открыл счет на 42-й минуте игры с Аль-Фатех

26 мая 2025, 21:59 | Обновлено 26 мая 2025, 22:16
456
0
ВИДЕО. Это 936-й мяч. Роналду забил гол в матче последнего тура чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду отметился голом за «Аль-Наср» в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Фатех».

Криштиану открыл счет на 42-й минуте ударом головой после углового, ассист записан на Мохаммеда Аль-Фатила.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Португалец забил 936-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке — 1000.

Удержать преимущество его команде не удалось: хозяева отыгрались уже в компенсированное время первого тайма — на 45+4-й минуте отличился Матиас Варгас.

На перерыв команды ушли при счете 1:1. Главным арбитром встречи выступает Шимон Марциняк из Польши.

«Аль-Наср» ведет борьбу за 3-е место, имея преимущество в два очка над клубом «Аль-Кадисия» перед последним туром.

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 26 мая

Аль-Фатех – Аль-Наср – 1:1 (перерыв)

Голы: Варгас, 45+4 – Роналду, 42

Видео гола Роналду

Инфографика

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Варгас (Аль-Фатех).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Фатех Шимон Марциняк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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