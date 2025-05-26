ВИДЕО. Это 936-й мяч. Роналду забил гол в матче последнего тура чемпионата
Португальский форвард Аль-Наср открыл счет на 42-й минуте игры с Аль-Фатех
Португальский нападающий Криштиану Роналду отметился голом за «Аль-Наср» в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Фатех».
Криштиану открыл счет на 42-й минуте ударом головой после углового, ассист записан на Мохаммеда Аль-Фатила.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Португалец забил 936-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке — 1000.
Удержать преимущество его команде не удалось: хозяева отыгрались уже в компенсированное время первого тайма — на 45+4-й минуте отличился Матиас Варгас.
На перерыв команды ушли при счете 1:1. Главным арбитром встречи выступает Шимон Марциняк из Польши.
«Аль-Наср» ведет борьбу за 3-е место, имея преимущество в два очка над клубом «Аль-Кадисия» перед последним туром.
Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 26 мая
Аль-Фатех – Аль-Наср – 1:1 (перерыв)
Голы: Варгас, 45+4 – Роналду, 42
Видео гола Роналду
RONALDO WHAT A GOAL!!!!!!!pic.twitter.com/QqdYcrVjeh— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) May 26, 2025
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руслан Ротань покинет «Александрию», несмотря на предложение утроить его зарплату
Хавбек доволен тем, как сложился сезон