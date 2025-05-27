Аль-Фатех – Аль-Наср – 3:2. Как Роналду забил 936-й мяч. Видео голов, обзор

Вечером 26 мая состоялся заключительный 34-й тур чемпионата Саудовской Аравии.

Португальский нападающий Криштиану Роналду отметился голом за Аль-Наср в матче против команды Аль-Фатех (2:3).

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Криштиану открыл счет на 42-й минуте ударом головой после углового. Португалец забил 936-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

Удержать преимущество его команде не удалось. Хозяева поля сравняли счет, затем Садио Мане снова вывел гостей вперед. Однако Аль-Фатех забил еще два мяча и выиграл матч, причем победный гол был забит на 90+6 минуте.

Несмотря на это поражение, Аль-Наср занял 3-е место, поскольку заочный конкурент – Аль-Кадисия – уступил команде Аль-Хиляль (0:2).

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 26 мая

Аль-Фатех – Аль-Наср – 3:2

Голи: Варгас, 45+4, Батна, 81, Мачадо, 90+6 – Роналду, 42, Мане, 75

Видео гола Роналду