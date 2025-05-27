Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Фатех – Аль-Наср – 3:2. Как Роналду забил 936-й мяч. Видео голов, обзор
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
26.05.2025 21:00 – FT 3 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
27 мая 2025, 00:59 | Обновлено 27 мая 2025, 01:15
42
0

Аль-Фатех – Аль-Наср – 3:2. Как Роналду забил 936-й мяч. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии

27 мая 2025, 00:59 | Обновлено 27 мая 2025, 01:15
42
0
Аль-Фатех – Аль-Наср – 3:2. Как Роналду забил 936-й мяч. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 26 мая состоялся заключительный 34-й тур чемпионата Саудовской Аравии.

Португальский нападающий Криштиану Роналду отметился голом за Аль-Наср в матче против команды Аль-Фатех (2:3).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Криштиану открыл счет на 42-й минуте ударом головой после углового. Португалец забил 936-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

Удержать преимущество его команде не удалось. Хозяева поля сравняли счет, затем Садио Мане снова вывел гостей вперед. Однако Аль-Фатех забил еще два мяча и выиграл матч, причем победный гол был забит на 90+6 минуте.

Несмотря на это поражение, Аль-Наср занял 3-е место, поскольку заочный конкурент – Аль-Кадисия – уступил команде Аль-Хиляль (0:2).

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 26 мая

Аль-Фатех – Аль-Наср – 3:2

Голи: Варгас, 45+4, Батна, 81, Мачадо, 90+6 – Роналду, 42, Мане, 75

Видео гола Роналду

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Машадо (Аль-Фатех).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Мурад Батна (Аль-Фатех).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Варгас (Аль-Фатех).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
По теме:
ВИДЕО. Неудача для Моуриньо. Фенербахче проиграл аутсайдеру в Турции
Криштиану РОНАЛДУ: «Эта глава завершена. А история?»
Драма с голом на 90+5 мин. Определен последний участник Бундеслиги
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Шимон Марциняк Аль-Фатех видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Футбол | 25 мая 2025, 22:50 37
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру

Речь о португальском специалисте, но не о том, который уже работал с «горняками»

Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Бокс | 26 мая 2025, 08:59 0
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»

Известный промоутер – о бое Кроуфорд – Канело

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это обидно. Мне очень жаль этот клуб и его фанатов»
Футбол | 26.05.2025, 21:53
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это обидно. Мне очень жаль этот клуб и его фанатов»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это обидно. Мне очень жаль этот клуб и его фанатов»
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Футбол | 26.05.2025, 04:08
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Футбол | 26.05.2025, 20:45
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
26.05.2025, 06:50 20
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
26.05.2025, 07:43 1
Футбол
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
26.05.2025, 04:43 1
Футбол
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 13
Футбол
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 2
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он уверен, но его нокаутируют»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он уверен, но его нокаутируют»
26.05.2025, 04:25
Бокс
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
25.05.2025, 08:21 1
Бокс
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
25.05.2025, 09:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем