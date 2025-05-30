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  4. «Шикарная группа». Реакция фанов на жребий для сборной Украины на ЧМ U-20
Молодежные турниры
30 мая 2025, 14:59 |
367
0

«Шикарная группа». Реакция фанов на жребий для сборной Украины на ЧМ U-20

Соперниками сборной Украины U-20 стали Южная Корея, Парагвай и Панама

30 мая 2025, 14:59 |
367
0
«Шикарная группа». Реакция фанов на жребий для сборной Украины на ЧМ U-20
ФИФА

В Сантьяго состоялась жеребьевка группового раунда финального турнира молодежного чемпионата мира по футболу U-20. Соперников узнала и молодежная сборная Украины.

Чемпионат мира U-20 пройдет в Чили с 27 сентября по 19 октября. Матчи будут принимать пять городов: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька.

Участие в турнире 24 сборные, которые разделены на 6 групп по 4 команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших третье место. Такая же схема была на Евро-2024.

По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу В. Соперниками команды Дмитрия Михайленко будут сборные Южной Кореи, Парагвая и Панамы.

Результаты жеребьевки

  • Группа A: Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет
  • Группа B: Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама
  • Группа C: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания
  • Группа D: Италия, Австралия, Куба, Аргентина
  • Группа E: США, Новая Каледония, Франция, ЮАР
  • Группа F: Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия

Украинские болельщики довольны жребием. Но опасения за сборную также присутствуют.

Kabir_Labib_LTG: Ну что Парагвай и Панаму должны проходить, а вот с Южной Кореей сложнее будет.

Ihor: Выглядит как группа, из которой обязаны выходить, но не выйдут)

Andrii Buhaiov: Франция против Новой Каледонии, прямо дерби.

Yaroslav Snishchuk: Обратите внимание что из Европы здесь только Украина, Франция, Испания, Италия и Норвегия. Это мощно.

Богдан: Конечно же, первое место.

Отаман: Надо Петракова ставить тренером на чемпионат мира, этот Михайленко не очень тренер.

Avaksi: Какой гений придумал проводить молодежный мундиаль осенью? Лучшие составы вряд ли будут, потому что клубы не отпустят игроков близких к основе.

Егор Коваленко: Шикарная группа – Украина, Корея, Панама и Парагвай.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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