«Шикарная группа». Реакция фанов на жребий для сборной Украины на ЧМ U-20
Соперниками сборной Украины U-20 стали Южная Корея, Парагвай и Панама
В Сантьяго состоялась жеребьевка группового раунда финального турнира молодежного чемпионата мира по футболу U-20. Соперников узнала и молодежная сборная Украины.
Чемпионат мира U-20 пройдет в Чили с 27 сентября по 19 октября. Матчи будут принимать пять городов: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька.
Участие в турнире 24 сборные, которые разделены на 6 групп по 4 команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших третье место. Такая же схема была на Евро-2024.
По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу В. Соперниками команды Дмитрия Михайленко будут сборные Южной Кореи, Парагвая и Панамы.
Результаты жеребьевки
- Группа A: Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет
- Группа B: Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама
- Группа C: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания
- Группа D: Италия, Австралия, Куба, Аргентина
- Группа E: США, Новая Каледония, Франция, ЮАР
- Группа F: Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия
Украинские болельщики довольны жребием. Но опасения за сборную также присутствуют.
Kabir_Labib_LTG: Ну что Парагвай и Панаму должны проходить, а вот с Южной Кореей сложнее будет.
Ihor: Выглядит как группа, из которой обязаны выходить, но не выйдут)
Andrii Buhaiov: Франция против Новой Каледонии, прямо дерби.
Yaroslav Snishchuk: Обратите внимание что из Европы здесь только Украина, Франция, Испания, Италия и Норвегия. Это мощно.
Богдан: Конечно же, первое место.
Отаман: Надо Петракова ставить тренером на чемпионат мира, этот Михайленко не очень тренер.
Avaksi: Какой гений придумал проводить молодежный мундиаль осенью? Лучшие составы вряд ли будут, потому что клубы не отпустят игроков близких к основе.
Егор Коваленко: Шикарная группа – Украина, Корея, Панама и Парагвай.
The groups are set! 👊— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 29, 2025
Who will win the #U20WC 2025 in Chile? 🏆 #LegendsInTheMaking
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