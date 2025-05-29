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  4. Фабрицио Романо назвал нового тренера Милана. Он дважды выходил в финал ЛЧ
Италия
29 мая 2025, 20:13 |
1301
0

Фабрицио Романо назвал нового тренера Милана. Он дважды выходил в финал ЛЧ

«Россонери» возглавит Массимилиано Аллегри

29 мая 2025, 20:13 |
1301
0
Фабрицио Романо назвал нового тренера Милана. Он дважды выходил в финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри возглавит «Милан», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 57-летний специалист подписал соглашение с итальянским клубом после встречи с его руководством. Массимилиано уж возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 год.

Срок действия соглашения неизвестен.

Массимилиано Аллегри в качестве тренера «Ювентуса» дважды выходил в финал Лиги чемпионов, но в обоих случаях уступил: а 2015-м сильнее оказалась «Барселона», а в 2017 – мадридский «Реал».

Ранее сообщалось о том, что «Милан» определился с новым тренером.

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Массимилиано Аллегри Милан Ювентус Фабрицио Романо назначение тренера Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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