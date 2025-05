Фабрицио Романо назвал нового тренера Милана. Он дважды выходил в финал ЛЧ

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри возглавит «Милан», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 57-летний специалист подписал соглашение с итальянским клубом после встречи с его руководством. Массимилиано уж возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 год.

Срок действия соглашения неизвестен.

Массимилиано Аллегри в качестве тренера «Ювентуса» дважды выходил в финал Лиги чемпионов, но в обоих случаях уступил: а 2015-м сильнее оказалась «Барселона», а в 2017 – мадридский «Реал».

Ранее сообщалось о том, что «Милан» определился с новым тренером.

🚨🔴⚫️ Massimiliano Allegri has just SIGNED in as new AC Milan manager, here we go!



Meeting right now with Giorgio Furlani, Igli Tare, Allegri and Giovanni Branchini with all contracts being sealed.



Allegri’s back to the club with agreement in place to proceed with new project. pic.twitter.com/hqYT04LBXq