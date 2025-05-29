Фабрицио Романо назвал нового тренера Милана. Он дважды выходил в финал ЛЧ

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри возглавит «Милан», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 57-летний специалист подписал соглашение с итальянским клубом после встречи с его руководством. Массимилиано уж возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 год.

Срок действия соглашения неизвестен.

Массимилиано Аллегри в качестве тренера «Ювентуса» дважды выходил в финал Лиги чемпионов, но в обоих случаях уступил: а 2015-м сильнее оказалась «Барселона», а в 2017 – мадридский «Реал».

Ранее сообщалось о том, что «Милан» определился с новым тренером.