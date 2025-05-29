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Италия
29 мая 2025, 13:32 | Обновлено 29 мая 2025, 13:37
1184
1

Возвращение после 11 лет. Милан определился с новым тренером

Массимилиано Аллегри находился в шаге от назначения на пост тренера «дьяволов»

29 мая 2025, 13:32 | Обновлено 29 мая 2025, 13:37
1184
1
Возвращение после 11 лет. Милан определился с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Известный итальянский тренер Массимилиано Аллегри близок к тому, чтобы возглавить представителя Серии А – «Милан».

По информации инсайдера Николо Скиры, специалист готов подписать контракт с клубом на три года. В договоре прописано, что Аллегри будет получать пять миллионов евро в год.

Также интерес к Массимилиано проявлял новоиспеченный чемпион Италии – «Наполи». Однако «дьяволы» ведут активные переговоры с тренером, веря, что получат положительный ответ от наставника ближе к выходным.

Напомним, что сейчас тренером «Милана» является Сержиу Консейсау, который планирует покинуть клуб летом.

Последним местом работы Аллегри был туринский «Ювентус», в котором тренер отработал с лета 2021 года по весну 2024 года.

К тому же, Массимилиано не станет новым лицом для «Милана», поскольку специалист уже возглавлял коллектив ранее. Аллегри работал во главе клуба с 2010 по 2014 годы, выиграв с клубом Серию А и Суперкубок Италии.

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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Массимилиано Аллегри отставка назначение тренера Сержиу Консейсау
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Mark4854590
Можливо у Аллегрі вийде повернути Милан до ЛЧ. Бо склад наче і непоганий, а стабільності немає
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