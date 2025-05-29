Возвращение после 11 лет. Милан определился с новым тренером
Массимилиано Аллегри находился в шаге от назначения на пост тренера «дьяволов»
Известный итальянский тренер Массимилиано Аллегри близок к тому, чтобы возглавить представителя Серии А – «Милан».
По информации инсайдера Николо Скиры, специалист готов подписать контракт с клубом на три года. В договоре прописано, что Аллегри будет получать пять миллионов евро в год.
Также интерес к Массимилиано проявлял новоиспеченный чемпион Италии – «Наполи». Однако «дьяволы» ведут активные переговоры с тренером, веря, что получат положительный ответ от наставника ближе к выходным.
Напомним, что сейчас тренером «Милана» является Сержиу Консейсау, который планирует покинуть клуб летом.
Последним местом работы Аллегри был туринский «Ювентус», в котором тренер отработал с лета 2021 года по весну 2024 года.
К тому же, Массимилиано не станет новым лицом для «Милана», поскольку специалист уже возглавлял коллектив ранее. Аллегри работал во главе клуба с 2010 по 2014 годы, выиграв с клубом Серию А и Суперкубок Италии.
Max #Allegri is one step away to return to #ACMilan after 11 years. Ready a contract until 2028 (€5M/year). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 29, 2025
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