Возвращение после 11 лет. Милан определился с новым тренером

Известный итальянский тренер Массимилиано Аллегри близок к тому, чтобы возглавить представителя Серии А – «Милан».

По информации инсайдера Николо Скиры, специалист готов подписать контракт с клубом на три года. В договоре прописано, что Аллегри будет получать пять миллионов евро в год.

Также интерес к Массимилиано проявлял новоиспеченный чемпион Италии – «Наполи». Однако «дьяволы» ведут активные переговоры с тренером, веря, что получат положительный ответ от наставника ближе к выходным.

Напомним, что сейчас тренером «Милана» является Сержиу Консейсау, который планирует покинуть клуб летом.

Последним местом работы Аллегри был туринский «Ювентус», в котором тренер отработал с лета 2021 года по весну 2024 года.

К тому же, Массимилиано не станет новым лицом для «Милана», поскольку специалист уже возглавлял коллектив ранее. Аллегри работал во главе клуба с 2010 по 2014 годы, выиграв с клубом Серию А и Суперкубок Италии.

