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  4. Известно отношение Гасперини к Довбику. Он готовится возглавить Рому
Италия
29 мая 2025, 00:08 |
804
2

Известно отношение Гасперини к Довбику. Он готовится возглавить Рому

Джан Пьеро не в восторге от игры Артема

29 мая 2025, 00:08 |
804
2
Известно отношение Гасперини к Довбику. Он готовится возглавить Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Итальянский тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини близок к назначению на должность главного тренера римской «Ромы».

По информации итальянских СМИ, Гасперини не в восторге от игры лидера клуба – Артема Довбика, Пауло Дибалы, Леандро Паредеса и капитана Лоренцо Пеллегрини. Тренер будет требовать от этих игроков улучшения игры, в худшем случае – их трансферы могут стать на повестке дня.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Леандро Паредес Лоренцо Пеллегрини Джан Пьеро Гасперини Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Пауло Дибала
Дмитрий Олейник Источник: Roma News
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Комментарии 2
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Lulinnha
Глупые выдумки СМИ. Названы все 4 игрока что создают атаку. И от этих игроков зависят результаты команды. И так просто заменить их Роме крайне сложно. 
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Harun Bakircioğlu
Бред какой-то с Гасперини. Зачем он Роме, он уже проваливался в топ-клубе. Это системный тренер, а в больших клубах много времени обычно не дают. Его стиль для Ромы не подходит, у Юрича был такой стиль, вылетел из Ромы пробкой. И самое главное конфликтный, никаких звезд он не потерпит, а значит опять начнутся интриги и скандалы, то, что искоренил Раньери. А еще он старый. Раньери не хочет тренировать, потому что ему 73, а этому живчику 67. Даже если все пойдет нормально, через 2-3 года ищи нового. Непонятно, зачем это Гаспу, деньги что ли. Трофеев с Ромой он не дождется.
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