Известно отношение Гасперини к Довбику. Он готовится возглавить Рому

Итальянский тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини близок к назначению на должность главного тренера римской «Ромы».

По информации итальянских СМИ, Гасперини не в восторге от игры лидера клуба – Артема Довбика, Пауло Дибалы, Леандро Паредеса и капитана Лоренцо Пеллегрини. Тренер будет требовать от этих игроков улучшения игры, в худшем случае – их трансферы могут стать на повестке дня.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».