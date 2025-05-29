Иштван Ковач войдет в историю еврокубков

31 мая в Мюнхене состоится финальный матч Лиги чемпионов 2024/25 между Интером и ПСЖ.

Главным рефери решающего матча назначен Иштван Ковач.

Румынский арбитр станет первым, кто будет иметь в своем активе обслуживание финалов всех трех еврокубков.

2022: Лига Конференций, Рома – Фейеноорд 1:0

2024: Лига Европы, Аталанта – Байер 3:0

2025: Лига чемпионов, Интер – ПСЖ

Интересным фактом является то, что в двух предыдущих финалах победы одержали итальянские команды (Рома и Аталанта), а в финале Лиги чемпионов этого года сыграет еще один итальянский клуб – Интер.