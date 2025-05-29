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Лига чемпионов
29 мая 2025, 18:20 |
354
0

Иштван Ковач войдет в историю еврокубков

Румынский арбитр будет работать на третьем своем финале

29 мая 2025, 18:20 |
354
0
Иштван Ковач войдет в историю еврокубков
uefa.com

31 мая в Мюнхене состоится финальный матч Лиги чемпионов 2024/25 между Интером и ПСЖ.

Главным рефери решающего матча назначен Иштван Ковач.

Румынский арбитр станет первым, кто будет иметь в своем активе обслуживание финалов всех трех еврокубков.

  • 2022: Лига Конференций, Рома – Фейеноорд 1:0
  • 2024: Лига Европы, Аталанта – Байер 3:0
  • 2025: Лига чемпионов, Интер – ПСЖ

Интересным фактом является то, что в двух предыдущих финалах победы одержали итальянские команды (Рома и Аталанта), а в финале Лиги чемпионов этого года сыграет еще один итальянский клуб – Интер.

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Лига чемпионов ПСЖ Интер Милан ПСЖ - Интер Иштван Ковач судьи (арбитры) статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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