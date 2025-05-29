Иштван Ковач войдет в историю еврокубков
Румынский арбитр будет работать на третьем своем финале
31 мая в Мюнхене состоится финальный матч Лиги чемпионов 2024/25 между Интером и ПСЖ.
Главным рефери решающего матча назначен Иштван Ковач.
Румынский арбитр станет первым, кто будет иметь в своем активе обслуживание финалов всех трех еврокубков.
- 2022: Лига Конференций, Рома – Фейеноорд 1:0
- 2024: Лига Европы, Аталанта – Байер 3:0
- 2025: Лига чемпионов, Интер – ПСЖ
Интересным фактом является то, что в двух предыдущих финалах победы одержали итальянские команды (Рома и Аталанта), а в финале Лиги чемпионов этого года сыграет еще один итальянский клуб – Интер.
István Kovács deviendra le premier arbitre à officier les trois finales européennes.— Internazionale.fr 🌟 🌟 🇮🇹 (@SoloInter) May 17, 2025
✅ 2022 : Conference League
✅ 2024 : Europa League
⌛ 2025 : Champions League
Une étape historique pour l'arbitre roumai qui a toujours porté chance aux Italiens 🖤💙 pic.twitter.com/iK2YiXWYGS
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