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Ролан Гаррос
28 мая 2025, 19:07 | Обновлено 28 мая 2025, 19:37
2365
0

Свитолина пояснила, почему матч против Бондар получился таким сложным

Элина прокомментировала победу над Анной в поединке 1/32 финала Ролан Гаррос 2025

28 мая 2025, 19:07 | Обновлено 28 мая 2025, 19:37
2365
0
Свитолина пояснила, почему матч против Бондар получился таким сложным
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Анной Бондар в матче 1/32 финала Ролан Гаррос 2025:

«Сегодня был очень сложный матч, если честно. Ты играешь не только против соперницы, но и против условий. Из-за этого я порой расстраивалась, но все мы люди, иногда это случается и это нормально. Но я очень счастлива, что смогла остаться собранной и выиграть в двух сетах.

Поддержка Гаэля на трибунах? Для меня она значит очень много. У него была удивительная победа во вчерашнем матче. К сожалению, я уже была в отеле и смотрела только на своем компьютере. Атмосфера была невероятной. Конечно, это особый момент, когда вы супруги, вы оба играете на одном турнире и играете хорошо. Действительно, очень невероятное ощущение.

Какие ближайшие планы? Конечно это восстановление и посмотреть завтра матч Гаэля. Надеюсь, что вы все придете его поддержать».

Элина переиграла Бондар со счетом 7:6 (7:4), 7:5. В третьем круге мейджора украинка поборется против Бернарды Перы.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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