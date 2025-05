Свитолина пояснила, почему матч против Бондар получился таким сложным

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Анной Бондар в матче 1/32 финала Ролан Гаррос 2025:

«Сегодня был очень сложный матч, если честно. Ты играешь не только против соперницы, но и против условий. Из-за этого я порой расстраивалась, но все мы люди, иногда это случается и это нормально. Но я очень счастлива, что смогла остаться собранной и выиграть в двух сетах.

Поддержка Гаэля на трибунах? Для меня она значит очень много. У него была удивительная победа во вчерашнем матче. К сожалению, я уже была в отеле и смотрела только на своем компьютере. Атмосфера была невероятной. Конечно, это особый момент, когда вы супруги, вы оба играете на одном турнире и играете хорошо. Действительно, очень невероятное ощущение.

Какие ближайшие планы? Конечно это восстановление и посмотреть завтра матч Гаэля. Надеюсь, что вы все придете его поддержать».

Элина переиграла Бондар со счетом 7:6 (7:4), 7:5. В третьем круге мейджора украинка поборется против Бернарды Перы.

Elina Svitolina spoke about Gael Monfils’ support after her win over Bondar at Roland Garros



“You had a special fan in the stands. Your husband. What does his support mean for you?”



Elina: “It definitely means a lot. He had an unbelievable win last night, which was really… pic.twitter.com/c5p74tZZmF